新加坡提议：公司使用个人数据进行人工智能训练时须强制性通知用户

个人资料保护委员会(个资保委会)表示，机构应发布针对人工智能的专门通知，而非依赖宽泛的隐私声明。

该拟议指导方针是Denise Wong的重点优先事项之一，她于2026年4月接任个人资料保护委员会(个资保委会)第五任专员。 图片来源：海峡时报

【新加坡】根据拟议的新规定，使用个人数据来训练生成式人工智能模型的机构，必须明确通知受影响的用户。

就此规定展开公开咨询的个人资料保护委员会 (个资保委会) 表示，这是一项必要的保障措施，以防止滥用消费者数据来训练金融分析等完全无法预见的服务。

在其拟议的咨询指导方针中，个资保委会表示，机构应发布针对人工智能的专门通知，而非依赖宽泛的隐私声明，这类声明通常仅说明个人数据可能用于“新产品开发”等目的。

该拟议规定出台的背景是，从银行、保险公司到零售商和社交媒体平台等各类企业，正越来越多地部署自己的生成式人工智能模型，以提供个性化服务和改进产品。

个资保委会在其咨询文件中表示：“个人有理由担心，其较为敏感的个人数据可能会通过生成式人工智能模型被泄露、重构及/或向第三方披露。”为期一个月的公开咨询已于7月1日结束。

个人数据可能包括姓名、电子邮件地址、视频和录音、交易历史以及位置数据。

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一个醒目的、针对人工智能的专门通知可以是产品内的弹出窗口或专门的网页。这类通知应详细说明生成式人工智能模型的功能及其所使用的个人数据。

例如，如果企业正在开发文本转语音功能，应告知用户其语音记录将用于训练人工智能模型。企业还应解释这些记录有助于模型识别语音模式。

针对人工智能的专门通知还应提供详细的说明，指导用户如何选择退出或撤回同意，不再将个人数据用于人工智能训练。

例如，一个正在开发可生成文本和图像的人工智能模型的社交媒体平台，可以更新其隐私政策并加入以下通知：“当您与我们支持人工智能的功能互动时，您提交的文本、图像和音频可能会被用于产品改进，包括训练和运行我们的人工智能模型。这将使我们的人工智能功能能够生成更逼真的图像和语音模式。”

该社交媒体平台还可以通过专门网页、供用户阅读和确认的平台内隐私更新，或通过一封包含退出人工智能训练链接的电子邮件，来提供更多详细信息。

目前尚不清楚用户是否需要明确同意人工智能训练，或者仅提供退出选项是否足够。

此外，目前也不清楚在个人数据用于人工智能训练前经过匿名化处理的情况下，是否仍需强制性地发布针对人工智能的专门通知。

另外，银行、保险公司和社交媒体平台等机构，在消费者拒绝同意人工智能训练的情况下，是否被允许拒绝向其提供服务，这一点也尚不明确。

该拟议指导方针是Denise Wong的重点优先事项之一，她于2026年4月接任个资保委会第五任专员。

该机构成立于2013年1月，旨在执行新加坡的数据保护法，调查投诉和数据泄露事件，并向机构和个人宣导其权利与义务。

在6月23日接受《海峡时报》采访时，Wong谈到，有必要让新加坡的数据保护框架在生成式人工智能时代保持其适用性，特别是在越来越多支持人工智能的设备开始收集生物识别数据的背景下。

例如，支持人工智能的智能眼镜、智能手表和掌纹扫描支付系统会收集面部特征、指纹、录音和掌静脉图案，使使用者面临新的风险。

特别是人工智能智能眼镜——包括Ray-Ban Meta和Oakley Meta设备——已引起公众恐慌，因为人们可能不知道自己是否被偷拍。在英国，英国广播公司（BBC）于2026年1月的一项调查发现，有女性在使用Ray-Ban Meta眼镜时被偷拍，随后这些视频连同其个人信息被发布到网上，导致她们遭到骚扰。

这些设备也引发了对高科技作弊的担忧，因为学生可以毫不费力地秘密录下考试过程，而无人察觉。在韩国，两名候选人于2026年5月被发现在英语水平考试中使用具备人工智能功能的智能眼镜作弊，这促使当局禁止在考场使用此类设备。

因此，个资保委会正在研究是否需要就使用此类支持人工智能的设备时何为“有意义的同意”向公司提供建议。Wong表示：“我们正在考虑是否需要更明确地指出使用这类设备的可接受与不可接受的情境。”《海峡时报》