新加坡未来五年将投入8亿新元，用于交通与互联互通领域的研发与创新

代理交通部长 Jeffrey Siow 表示，若研发项目成功，新加坡将依然是主要的交通与物流枢纽，但其面貌将焕然一新。

Siow 表示，新加坡可以利用数字孪生等工具，开发一个能与航运公司共同决策、实时调度集装箱的智能港口网络。 图片来源：新加坡海事及港务管理局

【新加坡讯】代理交通部长 Jeffrey Siow 于周二（7月7日）在国会上表示，未来五年，新加坡在交通与互联互通领域的研发与创新投资将增加一倍以上，达到8亿新元。

他是在回应一项动议时发表上述言论的。该动议由马林百列-布莱德岭区议员 Tin Pei Ling 担任主席的政府国会交通委员会提出，旨在巩固新加坡作为全球交通枢纽的地位。

Tin 表示，政府国会交通委员会（GPC）之所以提出这项动议，是因为新加坡“在面对不断变化的地缘政治环境和颠覆性的新兴技术时，必须重新思考如何保持全球互联互通”。她补充说，互联互通能促进经济繁荣。

Siow 表示，随着供应链日益数字化，互联互通将越来越依赖技术，因此，交通部（MOT）的部分战略是着眼于未来。

他说，新加坡将利用这些资金来“支持那些可能彻底改变当今交通运作方式的理念”。

这可能意味着一个能更高效地维护和修理列车的全自动化地铁车厂，或一个由人工智能驱动、能增加我国区域空域容量以满足周边机场需求的空中交通管理系统。

他继续说道，这也可能促成一个智能港口网络的诞生，该网络能利用数字孪生等工具，与航运公司共同决策、实时调度集装箱。

“如果这些项目在未来十年取得成功，新加坡仍将是世界主要的交通与物流枢纽之一，但其面貌将焕然一新。”