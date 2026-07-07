新加坡未来五年将投入8亿新元，用于交通与互联互通领域的研发与创新
代理交通部长 Jeffrey Siow 表示，若研发项目成功，新加坡将依然是主要的交通与物流枢纽，但其面貌将焕然一新。
- Siow 表示，新加坡可以利用数字孪生等工具，开发一个能与航运公司共同决策、实时调度集装箱的智能港口网络。 图片来源：新加坡海事及港务管理局
本文由AI辅助翻译
【新加坡讯】代理交通部长 Jeffrey Siow 于周二（7月7日）在国会上表示，未来五年，新加坡在交通与互联互通领域的研发与创新投资将增加一倍以上，达到8亿新元。
他是在回应一项动议时发表上述言论的。该动议由马林百列-布莱德岭区议员 Tin Pei Ling 担任主席的政府国会交通委员会提出，旨在巩固新加坡作为全球交通枢纽的地位。
Tin 表示，政府国会交通委员会（GPC）之所以提出这项动议，是因为新加坡“在面对不断变化的地缘政治环境和颠覆性的新兴技术时，必须重新思考如何保持全球互联互通”。她补充说，互联互通能促进经济繁荣。
Siow 表示，随着供应链日益数字化，互联互通将越来越依赖技术，因此，交通部（MOT）的部分战略是着眼于未来。
他说，新加坡将利用这些资金来“支持那些可能彻底改变当今交通运作方式的理念”。
这可能意味着一个能更高效地维护和修理列车的全自动化地铁车厂，或一个由人工智能驱动、能增加我国区域空域容量以满足周边机场需求的空中交通管理系统。
Asean Intelligence
Get insights into businesses across South-east AsiaGet the free report
他继续说道，这也可能促成一个智能港口网络的诞生，该网络能利用数字孪生等工具，与航运公司共同决策、实时调度集装箱。
“如果这些项目在未来十年取得成功，新加坡仍将是世界主要的交通与物流枢纽之一，但其面貌将焕然一新。”
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Qatari LNG ship struck in Strait of Hormuz, testing US talks
DBS, OCBC and UOB shares hit all-time highs as sentiment improves
‘Baptism of fire’: Andre Khor on leading Singapore refiner Aster through an energy crisis
Singapore retains top spot as most expensive city for HNWIs, with five Apac cities in global top 10