人工智能驱动的需求将全年展望从此前4.5%-5.5%的预测区间上调

第三季度数据从初步估计的5.4%向上修正。 图片来源：海峡时报

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【新加坡】由于全球强劲的人工智能相关需求持续推动其依赖贸易的经济，新加坡已将其2026年全年增长预测从8月份设定的4.5%至5.5%区间上调至“约6%”。

根据能源、贸易和工业部（METI）周二（11月24日）公布的数据，第三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.1%，增速低于第二季度录得的6.4%。

第三季度的数据从初步估计的5.4%向上修正，该初步估计主要基于7月和8月的数据。2026年前三季度，经济增长了6.2%。

经季节性调整后，GDP环比增长1.5%，增速低于第二季度的1.8%。

METI表示，批发贸易、制造业产业群以及金融与保险业推动了第三季度的增长。

批发贸易中的机械、设备和供应品领域，以及制造业产业群中的电子和精密工程产业集群的增长，均受到强劲的人工智能相关需求的提振。

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该部门表示，与此同时，金融与保险业的扩张得益于信贷增长和费用产生型活动的支持。

该部门补充道，相比之下，随着出境旅行的增加，本地消费持续向海外转移，部分导致了零售贸易和餐饮服务业的萎缩。

2027年增长将放缓

METI表示，自8月以来，在数据中心建设超预期的推动下，与人工智能相关的生产和出口持续加速，预计这一势头将持续到今年年底。

尽管能源价格高企加剧了全球通胀压力，并导致多个经济体收紧货币政策，但该部门评估认为，总体而言，新加坡的外部需求前景相较8月份有所改善。

强劲的人工智能相关需求将继续推动制造业产业群和批发贸易领域，而金融与保险、信息与通信等外向型服务业应能保持韧性。

在一系列强劲活动的推动下，酒店预订强劲，这将为住宿业提供支持。然而，零售贸易和餐饮业的前景依然低迷。

METI预测，2027年全年经济增长将在2.5%至4.5%之间，因为新的人工智能投资步伐预计将从今年的高位放缓。

该部门补充说，新加坡多数主要贸易伙伴的增长预计也将放缓。

该部门预计，中东地区的石油供应将逐步恢复，这应能在年内缓解全球能源价格和通胀压力。

由于限制性货币政策和实际工资增长疲软对投资和消费构成压力，美国经济预计将放缓。由于出口增长放缓和消费持续低迷，中国经济也料将减速。

METI表示，相比之下，在家庭支出和国防相关制造业产业群走强的帮助下，欧元区经济预计将回暖。

随着人工智能投资和相关出口的放缓，东南亚主要经济体的增长预计将有所缓和。

在国内，尽管增速放缓，但电子和精密工程产业集群以及批发贸易中的机械、设备和供应品领域将继续受到人工智能需求的支撑。

航空航天领域多年的产能扩张以及强劲的飞机维护、修理和大修订单将使运输工程业受益，而对数字化转型和人工智能相关服务的需求将提振信息与通信业。

本地消费向海外转移可能会继续对零售贸易和餐饮服务等面向消费者的行业构成压力。

各行业增长情况

METI表示，目前仍存在三个下行风险。对全球人工智能周期可持续性的担忧可能引发金融市场更剧烈的调整，并可能波及更广泛的经济领域。

中东冲突的进一步升级可能导致能源和其他投入品价格再次飙升，从而加剧通胀并收紧全球金融环境。外部经济体的经济和政治不确定性也可能对投资和消费构成压力。

该部门表示将密切关注事态发展，并在必要时于2026年内调整预测。

第三季度，商品生产行业同比增长8.3%，低于上一季度的11.2%。

制造业产业群产出同比增长8.5%，低于上一季度的13.2%。电子、精密工程、运输工程和一般制造业产业群的产出扩张，抵消了化学品和生物医药制造业产业群的下滑。

然而，按季度计算，该行业萎缩了0.2%，与第二季度6.5%的扩张形成逆转。

在公共和私营部门工程的支持下，建筑业同比增长9.5%，快于上一季度的6.5%。

按季度计算，建筑业产出增长3.6%，扭转了第二季度萎缩2.4%的局面。

与此同时，服务生产行业同比增长6.1%，增速快于第二季度的5.4%。按季度计算，该行业扩张1.9%，而此前为1.1%。

批发贸易同比增长14.5%，快于第二季度的9.8%。

受全球对人工智能相关电子产品强劲需求的推动，电信与计算机以及电子元件的批发量上升，而燃料和化学品领域的批发量则因中东冲突导致的石油供应中断而下降。

按季度计算，该行业增长6.5%，而第二季度为0.5%。

在数据中心运营和互联网搜索引擎活动的推动下，信息与通信业同比增长6.2%，高于第二季度的4.7%。

金融与保险业同比增长3.8%，低于上一季度的6.2%。尽管信贷中介业务保持强劲，但由于投资者风险偏好更趋审慎，银行、基金经理和证券交易商的费用和佣金收入增幅较为温和。

按季度计算，该行业萎缩3%，与第二季度增长0.9%的局面形成逆转。

房地产业同比增长4.7%，而第二季度为5%；行政和支持服务业扩张3.6%，快于此前的2.7%。

住宿业同比增长放缓至0.9%，上一季度为1.9%；运输和仓储业增长2.2%，低于此前的3.6%。

零售贸易同比萎缩2.7%，扭转了第二季度扩张0.8%的局面，其中汽车和非汽车销售额均出现下滑。

餐饮服务业萎缩2.1%，较此前1.3%的降幅有所恶化。