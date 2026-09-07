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新加坡7月零售销售仅增长1.5%，不及市场预期

14个类别中，七个取得同比增长

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Elysia Tan

Elysia Tan

Published Mon, Sep 7, 2026 · 01:00 PM
    • 餐饮服务领域中，五个类别有两个录得同比增长。
    • 餐饮服务领域中，五个类别有两个录得同比增长。 照片：商业时报资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 新加坡统计局周一（9月7日）公布的数据显示，我国7月份零售销售同比增长仅1.5%，增幅低于6月份的4%。

    该数据低于Bloomberg对私营领域经济师调查得出的3.1%预测中位数。

    各零售类别的表现参差不齐，7月份有一半的零售领域销售额取得同比增长。

    若不包括汽车、汽车零部件及配件，零售销售增长1.5%，低于6月份的4.1%。

    经季节性调整后，零售销售环比增长0.9%，与6月份持平。

    若不包括汽车、汽车零部件及配件，7月份零售销售环比微升0.7%，高于前一个月的0.1%增幅。

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    主要数据

    同比增长：1.5%

    同比增长（不包括汽车、汽车零部件及配件）：1.5%

    环比（经季节性调整）：0.9%

    环比（经季节性调整，不包括汽车、汽车零部件及配件）：0.7%

    零售销售总额：44亿新元

    14个类别中，有七个取得同比增长：

    • 汽车、汽车零部件及配件：1.4%
    • 化妆品、洗漱用品和医疗用品：4.5%
    • 服装和鞋类：2.3%
    • 家具和家用设备：1.3%
    • 娱乐用品：13.9%
    • 钟表和珠宝：11.1%
    • 电脑和电信设备：5.1%

    出现下滑的类别：

    • 百货商店：-3.5%
    • 超市和大型超市：-2.1%
    • 迷你超市和便利店：-1.5%
    • 食品和酒类：-5.1%
    • 加油站：-1.1%
    • 眼镜和书籍：-2.2%
    • 其他：-4%

    餐饮服务持续下滑

    同比增长：-1.9%

    环比（经季节性调整）：0.6%

    与去年同期相比，

    • 餐馆：-0.3%
    • 快餐店：4.6%
    • 食品供应商：0.3%
    • 咖啡馆：-6.4%
    • 美食广场和其他餐饮场所：-6.6%

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