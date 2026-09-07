新加坡7月零售销售仅增长1.5%，不及市场预期

14个类别中，七个取得同比增长

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 新加坡统计局周一（9月7日）公布的数据显示，我国7月份零售销售同比增长仅1.5%，增幅低于6月份的4%。

该数据低于Bloomberg对私营领域经济师调查得出的3.1%预测中位数。

各零售类别的表现参差不齐，7月份有一半的零售领域销售额取得同比增长。

若不包括汽车、汽车零部件及配件，零售销售增长1.5%，低于6月份的4.1%。

经季节性调整后，零售销售环比增长0.9%，与6月份持平。

若不包括汽车、汽车零部件及配件，7月份零售销售环比微升0.7%，高于前一个月的0.1%增幅。

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主要数据

同比增长：1.5%

同比增长（不包括汽车、汽车零部件及配件）：1.5%

环比（经季节性调整）：0.9%

环比（经季节性调整，不包括汽车、汽车零部件及配件）：0.7%

零售销售总额：44亿新元

14个类别中，有七个取得同比增长：

汽车、汽车零部件及配件：1.4%

化妆品、洗漱用品和医疗用品：4.5%

服装和鞋类：2.3%

家具和家用设备：1.3%

娱乐用品：13.9%

钟表和珠宝：11.1%

电脑和电信设备：5.1%

出现下滑的类别：

百货商店：-3.5%

超市和大型超市：-2.1%

迷你超市和便利店：-1.5%

食品和酒类：-5.1%

加油站：-1.1%

眼镜和书籍：-2.2%

其他：-4%

餐饮服务持续下滑

同比增长：-1.9%

环比（经季节性调整）：0.6%

与去年同期相比，