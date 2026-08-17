新加坡河畔区域振兴措施将在为期一年的试点计划后继续推行

2025年8月至2026年6月期间，该区域已有37个新的夜间娱乐场所用途申请获批

自去年8月试点计划开始以来，人流量平均增加了约10%。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】新加坡河畔区域的振兴措施将在8月18日后继续实施。这些措施包括允许开设新的夜间娱乐场所、延长售酒时间和关闭部分道路。

国家发展部兼外交部政务部长 Alvin Tan 周一（8月17日）向媒体透露，鉴于始于2025年8月18日的为期一年试点计划取得了“令人鼓舞的成果”，政府将把这些措施正式化。

他表示，在这处“重要的文化遗产、生活服务产业群及娱乐区”所做的努力，将有助于提升这座城市国家的旅游和夜间娱乐项目的吸引力。他补充说：“这将支持商业活力，并为该领域创造良好的就业机会。”

负责管理该区域的新加坡河畔置地 (Singapore River One, 简称SRO) 执行董事 Michelle Koh 表示，自试点开始以来，沙球劳路和驳船码头滨水区的人流量已增加约10%。

贸易及工业部 (贸工部)、国家发展部 (MND) 和内政部 (MHA) 在一份联合声明中表示，该试点计划引起了商家“浓厚的兴趣”。

根据该计划，商家可以在构成驳船码头历史区的驳船码头滨水区、沙球劳路、直落亚逸街和广东街一带，申请开设新的酒吧、酒馆和夜总会。获批的申请将获得为期三年的经营许可。

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上述各部门表示，在2025年8月至2026年6月期间，市区重建局 (URA) 批准了该区域37个新的夜间娱乐场所用途申请。

餐馆、酒馆、酒吧和夜总会也将能继续申请将周四和周五晚上的售酒时间延长至次日凌晨4点，而此前的规定是凌晨3点。

这项规定适用于驳船码头历史区、克拉码头保留区和沙球劳路上段地区的商家。

贸工部、国家发展部和内政部表示，新加坡警察部队在2025年8月至2026年6月期间批准了92份相关申请。

在试点期间宣布但尚未开始实施的沙球劳路道路封闭措施，将于10月启动，以方便举办各类活动和打造更利于行人的环境。首个活动将以万圣节为主题。

Koh 在解释实施延迟的原因时表示，SRO需要与受影响的业者商讨道路封闭事宜，并与各机构合作。

她估计，此举已获得该区域近90%至100%商家的支持，并称之为“备受期待”的措施。

放宽规定，新颖构思

Koh 表示，放宽后的规定正式化，为业者和业主提供了更大的确定性，让他们有“空间去尝试新概念”。

新加坡夜生活娱乐商会 (Singapore Nightlife Business Association, 简称SNBA) 会长 Danny Loong 表示，商会希望与SRO合作，支持该地区的活动，无论是音乐节还是咖啡派对。他说：“只要新加坡人能走出来，享受这个区域，商家也能从人流量中受益，我们并不介意活动的形式。”

在推行这些提升夜生活活力的举措的同时，各利益相关者也致力于确保该区域的安全与治安。

2018年，政府曾在克拉码头试行允许商家在周六售酒至凌晨4点的措施，但因某些公共秩序罪案有所增加，该试点在四个月后终止。

Koh 指出，在最新的试点计划中，SRO每月花费2万新元增聘五名安保人员，工作时间为晚上7点至凌晨3点。

各部门周一表示：“在当地利益相关者的支持下，安保巡逻得以加强，整个试点期间该区域的法律和秩序状况保持稳定。”

Danny Loong 表示，新加坡河畔的夜生活措施与SNBA“重新定义夜晚”的更广泛计划相呼应，该计划旨在针对不同区域策划夜间活动。他举例说，即将于8月底在荷兰村举办的活动就是其中之一。

他补充说，该商会正在与各机构合作，以解决深夜交通选择有限或费用高昂等挑战。

商会也正与年轻人进行交流，以跟上不断变化的心态和趋势。