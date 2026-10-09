尽管早期需求疲软，新加坡F1周末酒店价格仍飙升

观察人士称，客房入住速度虽慢于去年，但正在回升

预计赛事周前几周的商业活动和会议将产生溢出效益。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

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[新加坡] 尽管2026年一级方程式 (F1) 新加坡大奖赛周末的酒店房价已大幅上涨，但入住率可能落后于2025年的创纪录水平。尽管如此，酒店业仍有可能后来居上。

从周五（10月9日）到周日的比赛周末，将有韩国男团Cortis和美国流行偶像Lana Del Rey等音乐表演。

在比赛前的几周里，新加坡还主办了40多场商业活动——包括加密货币与Web3会议Token2049 Singapore、米尔肯研究院亚洲峰会 (Milken Institute Asia Summit) 和福布斯全球CEO会议 (Forbes Global CEO Conference)——以及各大公司的区域或全球会议，这些都带来了溢出效益。

然而，如此密集的日程安排在吸引酒店客流量方面，可能未能迅速达到去年的水平。

星展集团研究部 (DBS Group Research) 分析师 Derek Tan 指出，尽管对酒店业者的渠道核查显示，2026年F1周末的预订情况与2025年大致相当，但一些运营商报告称需求略有疲软。

酒店业研究公司 STR 亚太区区域副总裁 Jesper Palmqvist 表示，无论是比赛周还是主要周末，已预订的入住率都落后于2025年的数据。

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Wyndham Singapore Hotel 报告称，截至周二，F1周末的入住率徘徊在85%左右的区间。这比去年同期低了约五个百分点——不过，该酒店总经理 Jacqueline Ho 补充说，平均房价有所上涨。

STR 在赛前五周的数据发现，2025年F1周末的入住率比今年高出超过10个百分点。然而，2026年的数据与2023年的步调“几乎完全”一致，并略高于2024年。

Palmqvist 说：「在这种背景下，我们的进度在某种程度上符合预期。」他补充说，对于滨海湾地区的酒店而言，差距较小，因为该地区的年度预订情况更为稳定。

难以超越

Palmqvist 指出，「2025年从很早开始就创下了破纪录的预订速度，远超我们见过的任何一年。」他补充说，从2023年到2025年的F1周末期间，新加坡各地的入住率持续走强。

Tan 表示，去年的比赛与中国的黄金周假期重叠。而今年没有重叠，这可能减少了旅游需求的交集。不过，他补充了中止转让的申请，指出目前还没有足够的数据点来量化其影响。

Wyndham 的 Ho 观察到酒店客人的国籍发生了显著变化。在2026年F1期间，来自西方市场的国际游客约占其客源的30%，而2025年这一比例约为15%。

Palmqvist 还指出，去年的娱乐阵容比往年更强大，以及预订活动开始得更早。

「相比之下，2023年和2024年在某种程度上处于新增航空运力正常化的最后阶段。」

他补充说，到2025年，大多数子市场的入住率已达到90%至96%左右，表明市场已高度饱和，入住率进一步增长的空间有限。

势头仍在增强

值得注意的是，随着比赛周末的临近，预订速度有所加快。

Palmqvist 说，在距离比赛不到两周时，赛事周的入住率已“强劲回升”，当时滨海湾地区的平均入住率超过82%。

根据 Wyndham 目前的预订速度和需求趋势，Ho 预计整个F1周末的最终入住率将在80%至90%的高位区间。

希尔顿 (Hilton) 亚太区商业运营副总裁 Sebastien Kaeuffer 也表示：「我们所有新加坡酒店的预订情况在比赛周末前都表现良好，预计比赛期间的入住率每天都在增加，将接近满负荷。」

他补充说，于10月1日开业的新加坡罗伯逊码头希尔顿逸林酒店 (DoubleTree by Hilton Singapore Robertson Quay) 在8月份开放预订时，观察到F1周末的需求“出现了特别的激增”。

滨海湾地区的酒店通常享有稳定的年度预订率。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

无论客流量如何，价格似乎确实在攀升。

Ho 表示，Wyndham 在为期三天的比赛周末期间，基础客房的平均每日房价在1000至1200新元之间。可俯瞰F1赛道的保费滨海湾套房 (premium Marina Bay Suites) 每晚定价约为2160新元。

当然，F1周末的房价要高于非比赛日期。

Tan 表示，酒店经营者通常会将房价提高50%至60%，有些酒店的房价甚至高达平时的两倍，但考虑到政府征收的F1税费，并非所有增量收入都能转化为最终利润。

淡马锡理工学院 (Temasek Polytechnic) 商学院高级讲师 Benjamin Cassim 观察到，在某些情况下，保费高达约250%至350%。

Ho 说，对 Wyndham 而言，F1周末的房价是10月份普通周末房价的三倍以上。

但更有趣的是同比增幅。

Cassim 说，与2025年相比，一些房型的价格上涨了一倍以上。

对希尔顿而言，其房价和入住率均高于去年同期。

新加坡费尔蒙酒店 (Fairmont Singapore) 及史丹福瑞士酒店 (Swissotel The Stamford) 的董事总经理 William J Haandrikman 表示，这两家酒店在比赛周的平均每日房价同比上涨了20%。

他说：「就酒店预订而言，这可能是新加坡有史以来最好的一届F1。」他指出，其摩纳哥的酒店也反映出市场对F1的强烈兴趣。

「其中很大一部分归功于我们的款待套房……今年的预订数量创下了纪录。」

Haandrikman 补充道，由于两家酒店的入住率超过87%，酒店总收入同比增长了20%以上。

由于F1期间的库存管理非常谨慎，预订仍在持续涌入。

他说：「我们不会过早地售罄所有房间，而是保留一些房源，以便我们忠实的雅高 (Accor) 客人能在临近比赛周末时仍能预订到房间。」

Wyndham 的 Ho 估计，房价年增长率在25%至30%之间。她观察到，与去年相比，更高级别房型的需求更为强劲，尤其是面向赛道的 Premier Marina Bay View 客房、俱乐部客房和套房。

她说：「这种更强劲的需求，加上这些房型的供应有限，共同推高了平均房价。」

她补充说，酒店目前正在积极管理客房库存，以优化房源和收入。

中东局势影响

去年与现在的一个关键区别是中东爆发冲突，这给全球带来了不确定性，包括旅游方面。由于这些事态发展，今年的巴林大奖赛已迁至马来西亚雪邦举行。

Cassim 说：「赛历的变动会影响旅行决策，特别是对那些原计划前往受影响地区观看比赛的人。」他补充说，车迷们可能会转而考虑赛历上的其他比赛，包括新加坡站。

但他表示，在没有预订或出席数据的情况下，很难将新加坡站观众人数的任何增长直接归因于此。

「新加坡的优势在于，它是一个成熟的F1目的地，拥有更广泛的吸引力，涵盖了比赛、娱乐、酒店、餐饮和其他游客体验。」

观察人士表示，新加坡的烟霾情况也可能给庆祝活动蒙上阴影。但这并非一个全新的考量因素，因为以前的比赛也曾在烟霾情况下照常进行。

Cassim 表示，从消费角度来看，其影响可能取决于烟霾的严重程度和持续时间。

「已经预订了机票、住宿和赛票的游客取消行程的可能性较小，尽管他们可能会调整在户外停留的时间或参与的活动类型。」