新科研副总裁：随着芯片制造商将供应链本地化 新加坡中小企业将扮演更重要的角色
业界资深人士Yeo Yee Chia表示，新加坡的芯片领域虽由跨国公司主导，但有望打造出国家冠军企业。
- Yeo Yee Chia是新加坡科技研究局（新科研）创新与企业部门的副总裁。他正领导新加坡首个半导体领域的科研创新企业（RIE）旗舰计划。 照片来源：新加坡科技研究局
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】新加坡科技研究局 (新科研) 的一名高级官员于星期五（9月25日）表示，随着大型芯片制造商将采购本地化，新加坡的中小企业将在半导体供应链中扮演日益重要的角色。
当被问及本地企业是否将永远在次级产业中扮演配角，还是有志于打造一个国家半导体冠军企业时，新科研创新与企业副总裁Yeo Yee Chia表示，新加坡确实希望培育出国家冠军企业。
他表示：“新加坡的经济发展轨迹，一直是吸引跨国公司（MNC）前来投资并为它们提供支持。”
他指出：“但越来越多地——这是我个人的看法——我认为我们应该支持我们本地的冠军企业，”并补充说，他加入了新加坡上市公司 AEM控股 (AEM Holdings) 的董事会，正是为了帮助发展这样的公司。
Yeo教授是在2026年“共同创新”（Innovate Together）年度论坛的场边向记者发表上述言论的。该论坛由新科研主办，是新加坡半导体行业协会峰会的一部分。
这位业界资深人士也是新加坡国立大学（国大）电气与计算机工程系的助理教授，他领导着新加坡首个半导体领域的科研创新企业（RIE）旗舰计划，政府将在2026年至2030年间为该计划投资8亿新元。
他曾于2001年至2023年间两度任职于台湾积体电路制造公司（TSMC，简称台积电），负责探索性晶体管技术。
在第二次任职期间，他担任台积电的研发（R&D）总监，并共同开发了其7纳米（nm）、5纳米和3纳米技术。
他在采访中表示，随着“蜂后”——即大型跨国公司——在新加坡及本区域实现供应链本地化，中小企业将通过为它们供应零部件而受益。
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例如，新科研旗下的新加坡制造技术研究院（SIMTech）与设备制造商等跨国公司合作开发零部件。
然后，该研究院将技术转移给中小企业，以便它们能够占领市场。
Yeo教授说，新科研也正在权衡如何以最佳方式将其研究成果商业化。许可授权的风险较低，因为执照持有者会负责推进技术；而分拆成立公司的风险更高，但回报也最大。
继Advanced Micro Foundry于2017年分拆成立、并于2025年被GlobalFoundries收购之后，该机构已有一系列计划中的分拆公司。
他表示：“我们喜欢进行这类有风险的尝试。”
培育本地企业
Yeo教授补充说，新科研也致力于将其初创公司培育成具有全球竞争力的企业。
他说：“这不仅仅是创办一些可能会失败的初创公司。”虽然早期研究的公共资金来源很明确，但如果后期无法吸引到私人投资，这些想法就可能停滞不前。
到2030年，Yeo教授希望看到更多行业伙伴与新科研共同投资研发资金。
其他衡量成功的标准包括：更多技术被应用于产品中，以及半导体行业对新加坡国内生产总值的更大贡献。
当被问及如何比较新加坡和台湾的半导体产业时，Yeo教授表示，台湾的产业是本土成长的，而新加坡则由外国公司主导。
他说，新加坡已不再生产先进的逻辑芯片，而是制造先进逻辑和封装晶圆厂所需的设备。在中美关系紧张的背景下，新加坡还可以作为台湾以外的对冲和制造基地。
当被问及新加坡是否拥有像台积电这样的“护国神山”时，Yeo教授说：“你知道武吉知马山有多小吗？新加坡更像是一片群山。”
他补充说，既然没人知道哪座山会成长得最强壮，我们的目标就是帮助整个行业取得成功。
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