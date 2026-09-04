新加坡税收创973亿新元历史新高 经济走强推动增长9.4%
该金额占政府营运收入的74.8%，相当于新加坡国内生产总值的12.3%
- 个人所得税收从191亿新元增至209亿新元，占总税收的21.5%。 照片：商业时报资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】在强劲的经济活动和消费支出的推动下，新加坡国内税务局 (税务局) 在2025/2026财年征收了973亿新元的税款，比上一财年增长9.4%。
根据税务局自2002年以来的数据，这是有记录以来的最高税收金额。
该金额占政府营运收入的74.8%，相当于新加坡国内生产总值的12.3%。
企业所得税仍然是最大的税收来源，从上一财年的309亿新元增至344亿新元，占总税收的35.4%。
商品及服务税是第二大税收来源，占22.3%，税收额从之前的200亿新元增至217亿新元，反映了消费支出的增加。
个人所得税收从191亿新元增至209亿新元，占总税收的21.5%。
房地产税和印花税的税收额分别为69亿新元和73亿新元。
税务局在年内还通过渐进式加薪补贴计划、年长员工就业补贴和中央公积金过渡性抵消计划等各项援助计划，处理了向约12万6200家企业发放的近12亿新元补贴和款项。
根据新加坡国内税务局的最新年报，税务合规率保持强劲。所得税、商品及服务税和房地产税的拖欠率占估税净额的0.64%，略低于之前的0.66%。
该局审计并调查了8560起涉及纳税人蓄意逃税的案件，追回了约5.89亿新元的税款和罚金。
从2028年4月起，已注册商品及服务税的企业将逐步被要求加入InvoiceNow网络，并直接向税务局提交发票数据。此项措施将分阶段推行，直至2031年4月。
税务局也在积极推动将数码服务设为默认选项。电子付款的采用率达到了99.8%，而电子退款和电子财路（eGiro）申请的采用率则分别为99.7%和96.6%。海峡时报
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