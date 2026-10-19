尚穆根：新加坡将动用“一切法律和监管手段” 对付涉及烟霾问题的公司

他补充说，政府将要求查明全部事实，公平考量所有证据，并根据事实采取行动

尚穆根资政表示，政府机构正在考虑采取法律、监管和经济措施，对造成烟霾的公司施加压力。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】尚穆根资政周一（10月19日）誓言，新加坡将动用“一切可用的法律和监管手段”来对付与本区域严重烟霾问题相关的公司。他警告那些顽固不化的公司，切勿低估政府采取行动的决心。

他指出，政府机构正在考虑采取法律、监管和经济措施，在关键领域对这些公司施加压力，包括影响其盈利底线、融资渠道以及在投资者中的声誉。

尚穆根指出，当局将紧急修改现有法律或引入新法，以确保相关公司进一步合作。他补充说，即使在烟霾消散后，当局仍会继续追究此事。

他在视察兀兰关卡时对记者表示：“一些公司可能会试图否认责任。他们可能认为证据难以获取，并以为可以逃避审查。但他们不应低估新加坡政府采取行动的决心。”

他指出，公司不能一边声称对环境负责，一边又拒绝接受审查。“他们不能用‘漂绿’的手段来掩饰自己的行为。”

“他们也不应抱有任何幻想，以为可以坐等烟霾散去后一切照旧。我们将追究此事，直到水落石出为止，”他说道。

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尚穆根也是国家安全统筹部长兼内政部长，他还对被发现与印尼种植园烧芭有关联的新加坡上市公司发出了严厉警告。

“公司不能利用不同的企业架构来玩捉迷藏。他们也不应指望因为证据和行为发生在印尼，就能在新加坡逃脱责任。”

在他发表此番言论之前，新加坡国家环境局（National Environmental Agency, NEA）已向七家与烟霾有关的公司发出了法律通知。

这七家公司分别是 Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau、Paramitra Mulia Langgeng、Sumatera Alam Anugerah、Sebangun Bumi Andalas Wood Industries、Hutan Lestari Raya 和 Bangkanesia，它们都经营纸浆木种植园。

《海峡时报》的调查发现，其中四家公司与新加坡有关联。

Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau 和 Sebangun Bumi Andalas Wood Industries 是亚洲浆纸业有限公司（Asia Pulp and Paper, APP）的供应商，而 APP 在新加坡设有业务。这三家公司在2015年烟霾危机期间也曾收到国家环境局的类似通知，其案件至今仍未了结。

与此同时，Paramitra Mulia Langgeng 是 Sungai Budi 集团的子公司，该集团由新加坡永久居民 Oey Widarto 领导。该集团的副主席 Santoso Winata 也是新加坡永久居民。

10月19日，国家环境局表示，正在向另外三家公司发出通知：Buana Megatama Jaya（APP 的一家供应商）、Mananjung Hayak 和 Baratama Putra Perkasa。

尚穆根指出，调查显示 APP 从三家已收到国家环境局通知的公司采购，“我们将对此进行深入调查。”

他还提到了在新加坡交易所上市的 First Resources。该公司在10月16日的一份声明中称，一些火灾源于其管理范围之外，随后蔓延到其管理区域内。

该公司表示，尽管已尽力灭火，但一些火势变得太大、蔓延太快，难以控制。

尚穆根措辞严厉地批评道：“这样的声明，无论措辞多么巧妙，都是不够的。”他补充说，政府将要求查明全部事实，公平考量所有证据，并根据事实采取行动。

尚穆根表示，新加坡交易所（Singapore Exchange, SGX）已就其运营情况以及与烟霾的潜在联系，向七家新加坡上市公司发出质询：金光农业资源 (Golden Agri Resources)、Bumitama Agri、First Resources、丰益国际 (Wilmar)、Kencana Agri、Indofood Agri 和 TSH Resources。

谈到向可能与火灾有关的公司提供贷款的银行，他补充说，这些银行必须考虑到环境和法律问题带来的风险。

这位部长补充说，作为银行监管机构的新加坡金融管理局“显然拥有对银行的监管权，以确保它们妥善管理风险”。

尚穆根说：“我们还将审查那些据称与烟霾有关的公司是否在新加坡以任何方式享受了利益”，他列举了政府补助和激励措施等例子。

他解释说，由于这些利益取决于合法和负责任的行为，因此有必要审查这些公司是否仍然符合这些标准。

“我们认为不应存在任何双边问题”

当被问及这些行动是否会对新加坡与印尼的关系产生外交影响时，尚穆根回答说，处理责任公司符合两国利益。

他援引一份媒体报道中法律专家的观点，这些专家提出了可能产生外交影响的可能性，并补充道：“我们的人民正在受苦。这些专家认为我们应该怎么做？在采取任何行动保护我们自己的人民之前，吓得发抖吗？那不是新加坡的方式。如果我们那样想，就不会有新加坡了。”

“我们将寻求所有可用的法律和监管途径，并利用我们掌握的一切手段，追究责任方的责任，并在关键领域施加压力。”

“我们认为不应存在任何双边问题，”他说，并指出印尼公众也在受苦，处理造成烟霾的责任公司也符合印尼的利益。

尚穆根还对印尼总统 Prabowo Subianto 及其政府为解决烟霾问题所做的努力表示感谢。

他说，新加坡对责任公司采取的行动与 Prabowo 政府宣布的广泛政策是一致的。

尚穆根补充说：“事实上，我们希望在追查这些公司方面得到印尼的全力合作。同样，只要需要我们的援助，我们也已表示愿意全力合作协助灭火。”

关于新加坡追究涉及烟霾公司的策略，尚穆根指出，由他担任主席的内政危机部长委员会（Homefront Crisis Ministerial Committee）正在研究烟霾局势引发的各种问题，其中包括处理这些公司。

总理 Lawrence Wong 在一篇 Facebook 帖子中表示，将追究火灾责任方的责任。

Wong 总理说：“我们将寻求所有可用的法律和监管途径，并利用我们掌握的一切手段，追究责任方的责任，并在关键领域施加压力。” 《海峡时报》