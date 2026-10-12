普华永道调查显示：新加坡员工采纳人工智能速度领先全球，但工作安全感有所下降

自2024年以来，新加坡员工的工作安全感下降了15个百分点，而全球水平则保持稳定。

普华永道调查显示，仅有69%的新加坡员工对未来12个月的工作安全感抱有信心，低于2024年的84%。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】新加坡员工使用人工智能 (AI) 的程度超过了全球同行，但他们的工作安全感在过去两年中急剧下降，而全球的信心水平则保持稳定。

在普华永道《2026年全球劳动力希望与恐惧调查》中，69%的新加坡受访者表示，他们对未来12个月的工作安全感有中度至极度的信心，这一比例低于2025年的72%和2024年的84%。

全球范围内，2026年的这一数字为84%，而2025年为85%，2024年为84%。

普华永道表示，在每日使用生成式人工智能 (gen AI) 的新加坡受访者中，信心水平“明显更高”，达到75%；而在过去一年工作中未使用人工智能的受访者中，这一比例则较低，为61%。

该调查的新加坡报告于周一（10月12日）发布，其数据来自1000名本地受访者。这项全球调查于2026年5月和6月进行，共涵盖48个地区的49364名员工。

与全球同行相比，新加坡在人工智能采纳率方面保持领先。约74%的本地受访者在过去12个月内于工作中使用过人工智能，高于2025年的69%，也高于64%的全球平均水平。

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工作场景中每日使用生成式人工智能 (gen AI) 的比例为28%，而全球为22%；每日使用人工智能代理的比例为12%，全球则为10%。

每周和每日使用生成式人工智能的比例从一年前的41%上升至45%。

普华永道在报告中表示：“鉴于新加坡作为一个极具竞争力的经济体的地位，以及在人工智能技能提升方面的持续投资，其强劲的人工智能采纳率不足为奇。”

员工们也报告了实质性的好处。约72%的受访者表示人工智能提高了他们的工作质量，63%表示人工智能增强了创造力。但只有32%的人认为人工智能有助于处理工作中一些最复杂和困难的部分。

大多数人还表示，对于工作中日益增多的人工智能应用，他们感到获得了赋能（74%）、充满信心（73%）和充满活力（71%）。

对人工智能输出准确性或质量的担忧，是妨碍在工作中更多使用人工智能的最大障碍，有32%的新加坡受访者提及此点，而全球比例为25%。

普华永道表示，这些障碍与其在客户机构中的经验相符。许多机构尚未制定明确的人工智能使用章程，其采纳往往依赖于个人主动性或特定的试点项目，而非嵌入到正式的流程和工作流中。

该咨询公司补充说，人工智能带来收益的背景是“成本压力上升、工作要求不断变化，以及人们对人工智能对工作影响的日益担忧”。

报告称：“因此，许多员工正在经历一个对其工作未来不确定性增加的时期。”

普华永道新加坡执行主席兼首席执行官 Marcus Lam 表示：“我们的研究表明，新加坡员工已经从人工智能中看到实质性的好处，但许多人仍不确定这对他们的未来意味着什么。”

最大威胁

对于新加坡受访者而言，未来三年对工作安全感的最大威胁是经济波动，60%的人将其评为中度或重大威胁，而全球比例为57%。

同时，人工智能承担更多任务以53%的比例位居第二，全球比例为44%。

国家间的冲突（51%）、机器人和自动化承担更多任务（48%）以及工作转移到成本更低的地区（47%）构成了调查中列出的五大威胁中的其余几项，这三项的比例均高于全球平均水平。

与此同时，人工智能似乎也带来了压力。约50%的新加坡受访者表示，人工智能增加了他们工作的复杂性；46%的人表示人工智能增加了他们的工作量；而62%的人表示他们在工作中需要运用更多技能。

感到疲劳或倦怠是限制生产力的首要因素，比例为36%，比全球27%的数字高出九个百分点。

约58%的新加坡受访者表示，他们在过去一年中经历了更多的职场变化，这与全球平均水平一致，但有45%的人认为变化的数量和速度难以管理，而全球这一比例为42%。

在此背景下，薪酬和福利成为65%新加坡受访者的首要工作重点，高于57%的全球平均水平。

更多受访者表示计划在未来12个月内寻求加薪（54%，2025年为50%），而不是更换雇主（38%，2025年为43%）。

员工们也报告了在为未来做准备方面存在的差距。只有67%的新加坡受访者表示他们了解未来所需的技能，低于全球70%的水平；而表示能够获得所需学习和发展资源的比例为65%，全球则为70%。

普华永道表示，新加坡在人工智能采纳方面的坚实基础，为其成为“以人为本的转型”典范提供了机会。通过投资于有意义的技能提升，企业可以帮助员工将不确定性转化为信心。

在发布调查报告的同时，普华永道新加坡与全国职工总会 (NTUC) 签署了一份谅解备忘录，旨在帮助企业在采纳人工智能的过程中，为员工创造更好的工作岗位和职业前景。

普华永道将作为“主要增效伙伴”加入全国职工总会的“AI-Ready SG”计划，帮助全国职工总会接触更多企业并支持其转型。

全国职工总会副秘书长 Desmond Tan 表示：“人工智能的采纳必须与工作重新设计同步进行，这样员工才能从事更高价值的工作，并获得更好的薪资和职业前景。”