The Business Times
business-time-50

普华永道调查显示：新加坡员工采纳人工智能速度领先全球，但工作安全感有所下降

自2024年以来，新加坡员工的工作安全感下降了15个百分点，而全球水平则保持稳定。

Tessa Oh

Tessa Oh

Published Mon, Oct 12, 2026 · 12:58 PM
    • 普华永道调查显示，仅有69%的新加坡员工对未来12个月的工作安全感抱有信心，低于2024年的84%。
    • 普华永道调查显示，仅有69%的新加坡员工对未来12个月的工作安全感抱有信心，低于2024年的84%。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】新加坡员工使用人工智能 (AI) 的程度超过了全球同行，但他们的工作安全感在过去两年中急剧下降，而全球的信心水平则保持稳定。

    在普华永道《2026年全球劳动力希望与恐惧调查》中，69%的新加坡受访者表示，他们对未来12个月的工作安全感有中度至极度的信心，这一比例低于2025年的72%和2024年的84%。

    全球范围内，2026年的这一数字为84%，而2025年为85%，2024年为84%。

    普华永道表示，在每日使用生成式人工智能 (gen AI) 的新加坡受访者中，信心水平“明显更高”，达到75%；而在过去一年工作中未使用人工智能的受访者中，这一比例则较低，为61%。

    该调查的新加坡报告于周一（10月12日）发布，其数据来自1000名本地受访者。这项全球调查于2026年5月和6月进行，共涵盖48个地区的49364名员工。

    与全球同行相比，新加坡在人工智能采纳率方面保持领先。约74%的本地受访者在过去12个月内于工作中使用过人工智能，高于2025年的69%，也高于64%的全球平均水平。

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    工作场景中每日使用生成式人工智能 (gen AI) 的比例为28%，而全球为22%；每日使用人工智能代理的比例为12%，全球则为10%。

    每周和每日使用生成式人工智能的比例从一年前的41%上升至45%。

    普华永道在报告中表示：“鉴于新加坡作为一个极具竞争力的经济体的地位，以及在人工智能技能提升方面的持续投资，其强劲的人工智能采纳率不足为奇。”

    员工们也报告了实质性的好处。约72%的受访者表示人工智能提高了他们的工作质量，63%表示人工智能增强了创造力。但只有32%的人认为人工智能有助于处理工作中一些最复杂和困难的部分。

    大多数人还表示，对于工作中日益增多的人工智能应用，他们感到获得了赋能（74%）、充满信心（73%）和充满活力（71%）。

    对人工智能输出准确性或质量的担忧，是妨碍在工作中更多使用人工智能的最大障碍，有32%的新加坡受访者提及此点，而全球比例为25%。

    普华永道表示，这些障碍与其在客户机构中的经验相符。许多机构尚未制定明确的人工智能使用章程，其采纳往往依赖于个人主动性或特定的试点项目，而非嵌入到正式的流程和工作流中。

    该咨询公司补充说，人工智能带来收益的背景是“成本压力上升、工作要求不断变化，以及人们对人工智能对工作影响的日益担忧”。

    报告称：“因此，许多员工正在经历一个对其工作未来不确定性增加的时期。”

    普华永道新加坡执行主席兼首席执行官 Marcus Lam 表示：“我们的研究表明，新加坡员工已经从人工智能中看到实质性的好处，但许多人仍不确定这对他们的未来意味着什么。”

    最大威胁

    对于新加坡受访者而言，未来三年对工作安全感的最大威胁是经济波动，60%的人将其评为中度或重大威胁，而全球比例为57%。

    同时，人工智能承担更多任务以53%的比例位居第二，全球比例为44%。

    国家间的冲突（51%）、机器人和自动化承担更多任务（48%）以及工作转移到成本更低的地区（47%）构成了调查中列出的五大威胁中的其余几项，这三项的比例均高于全球平均水平。

    与此同时，人工智能似乎也带来了压力。约50%的新加坡受访者表示，人工智能增加了他们工作的复杂性；46%的人表示人工智能增加了他们的工作量；而62%的人表示他们在工作中需要运用更多技能。

    感到疲劳或倦怠是限制生产力的首要因素，比例为36%，比全球27%的数字高出九个百分点。

    约58%的新加坡受访者表示，他们在过去一年中经历了更多的职场变化，这与全球平均水平一致，但有45%的人认为变化的数量和速度难以管理，而全球这一比例为42%。

    在此背景下，薪酬和福利成为65%新加坡受访者的首要工作重点，高于57%的全球平均水平。

    更多受访者表示计划在未来12个月内寻求加薪（54%，2025年为50%），而不是更换雇主（38%，2025年为43%）。

    员工们也报告了在为未来做准备方面存在的差距。只有67%的新加坡受访者表示他们了解未来所需的技能，低于全球70%的水平；而表示能够获得所需学习和发展资源的比例为65%，全球则为70%。

    普华永道表示，新加坡在人工智能采纳方面的坚实基础，为其成为“以人为本的转型”典范提供了机会。通过投资于有意义的技能提升，企业可以帮助员工将不确定性转化为信心。

    在发布调查报告的同时，普华永道新加坡与全国职工总会 (NTUC) 签署了一份谅解备忘录，旨在帮助企业在采纳人工智能的过程中，为员工创造更好的工作岗位和职业前景。

    普华永道将作为“主要增效伙伴”加入全国职工总会的“AI-Ready SG”计划，帮助全国职工总会接触更多企业并支持其转型。

    全国职工总会副秘书长 Desmond Tan 表示：“人工智能的采纳必须与工作重新设计同步进行，这样员工才能从事更高价值的工作，并获得更好的薪资和职业前景。”

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Singapore manpowerArtificial IntelligenceSingapore economy

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Malaysian Chinese bag-maker Liew Bin now sees value in protectionist measures as low-cost competition from China threatens Malaysian small and medium-sized enterprises.

    Once staunchly pro-China, Malaysian Chinese businesses are now distancing themselves from Beijing

    OCBC is still the best performing constituent of the STI this year; DBS and UOB are in third and eighth place respectively.

    DBS, OCBC, UOB face rate hike reality check

    In an interview with Tech in Asia, Li Hongyi spoke on what the public sector can learn from high-performing private firms.

    Inside Singapore’s government team that kills its own products

    Tan, who leads South-east Asia’s largest bank, said risk repricing is “healthy” as the market wants to make sure that big financial commitments are sustainable. 

    ‘The market has spoken’: DBS CEO Tan Su Shan says market is repricing AI financing risks

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More