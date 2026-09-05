新加坡人被诱骗加入南宁庞氏骗局：免费晚餐、8新元美甲和豪华公寓成诱饵

今年三月，新加坡公务员 Alice（化名）到访中国南宁时所居住的公寓大楼外的景象。 照片：ALICE

[新加坡] 当 Alice（化名）三月抵达广西壮族自治区首府南宁时，她对这座城市林立的高楼大厦印象深刻。

这位新加坡公务员所住的公寓面积约2000平方英尺，月租金为500新元。

在那里的新加坡同胞试图说服她定居于此——一个名为“南宁天誉亚细安创客城”(Nanning Skyfame Asean Maker Town) 的大型开发项目。在这里，全套美甲服务仅需8新元，一杯 Starbucks 咖啡3新元，一碗有20个云吞的云吞面也只要2新元。

然而，当30多岁的 Alice 从阳台望出去时，她看到的是城市中零星分布的低层和高层建筑，几乎没有什么活动迹象。许多建筑看起来像是被废弃了。

这座城市曾许下许多承诺，过去30年来，一些投资计划利用了潜在买家害怕错失良机的心理。

南宁曾有 Foxconn，这家工厂一度雇佣了五万名工人，生产苹果手机。

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但随着中美贸易战的爆发，苹果 AirPods 的制造商歌尔股份 (GoerTek) 于2018年从中国山东迁至越南，Foxconn 也紧随其后。

2024年，它撤离了南宁。为 Foxconn 员工建造的附近摩天大楼的开发商无法售出房产。广阔的 Foxconn 厂区也变得空无一人。

但 Alice 和其他接受《海峡时报》采访的新加坡人表示，他们被“招募者”的更多承诺所吸引。这些招募者兴奋地描述着他们将在一座激动人心的城市——他们被告知是“下一个深圳”——享受更廉价但更奢华的生活。

这个拥有超过5000万人口的地区曾有过宏伟的规划。

其中包括2006年7月启动的泛北部湾经济区，旨在连接中国南部和西南部省份与亚细安 (ASEAN)；以及西部陆海新通道 (New International Land-Sea Trade Corridor, ILSTC)，该通道允许货物通过公路、铁路、海运以及很快将开通的河运，从中国西部运往亚细安。

此外，还有于2018年成立的中新南宁国际物流园。

该物流园是西部陆海新通道上的关键节点，由新加坡船运公司太平船务 (Pacific International Lines) 及其本地合作伙伴共同投资，计划总投资额超过100亿元人民币（约合15亿美元）。

然而，Alice 和其他人收到的这种生活服务产业群多级别行销 (lifestyle multi-level marketing) 的推销说辞，最终被证明是一个庞氏骗局，是1998年开始的“1040阳光工程”的一个变种。该骗局已导致许多中国公民因参与传销活动而被定罪。

2016年，该骗局还导致马来西亚一名招募者因投资者蒙受损失而被谋杀。

周五（9月4日），外交部 (MFA) 和新加坡警察部队 (警察部队) (SPF) 透露，52名新加坡人因涉嫌在广西参与传销活动而被中国当局逮捕。

他们是在中国南部广西省针对可疑传销活动及相关罪行展开的更广泛执法行动中被捕的。

Alice 回忆说，当她环顾四周时，就已经怀疑这一切都是骗局。

“那就像一座阴森的鬼城。附近楼盘和单元的建设看起来都半途而废。招募者说有邻居，但除了和我们在一起的新加坡人，那里没有其他人了，”她说。

Alice 今年三月到访南宁时拍摄的照片。Alice 回忆说，当她环顾四周时，就已经怀疑这一切都是骗局。 照片：ALICE

Frank（化名）于2014年与他的前同事及其家人一同前往南宁。

他补充道：“他们给我看了一个公寓大楼，看起来像个鬼城。他们声称这个公寓会靠近一个亚细安村，村里有代表新加坡、马来西亚和印尼的场馆，并且这个村庄很快会成为一个巨大的旅游景点。”

和 Alice 一样，这位60多岁的退休工程师也没有投入任何资金。《海峡时报》采访的所有新加坡人都没有投资该计划。

但许多人投了钱，支付了2.6万至5万新元不等的金额，以享受这种生活。

这些招募者也是新加坡同胞，他们从未明确说明投资的具体项目。相反，他们专注于潜在投资者如何回本——通过招募其他人。

他们被告知，每招募一个新人——无论是密友、父母还是亲戚——就能获得1万新元。

招募朋友

Alice 说，第一个让她惊讶的是当她登上飞往南宁吴圩国际机场的飞机时。航班上有很多新加坡人，他们似乎彼此都很熟悉。

她是在一位密友的请求下同意前往那里的，这位朋友坚持让她亲眼看看在广西南宁的一个投资机会。

出于好奇，Alice 询问了更多信息。

但她相识十年的朋友却说：“你不用问那么多问题。跟着我去南宁就行了。”

危险信号立刻出现了。

这位朋友说，除了机票，其他一切费用都已包含。

“我想和朋友搭乘不同的航班，因为我找到了更便宜的选择。但她坚持我们必须乘坐同一航班，必须在同一时间到达，”Alice 说。她最终为往返机票支付了约900新元。

大约四小时后他们降落，Alice 不被允许单独去任何地方。

她的朋友在机场把她介绍给其他新加坡人，他们热情地欢迎她，并告诉她城市观光将立即开始。

Alice 说：“在我们离开机场前，我朋友甚至问我是否需要先去洗手间，因为在观光途中，他们是不允许停车的。她告诉我：‘我们完全不能下车。’”

当她乘坐一辆豪华MPV游览城市时，一位导游向她展示了南宁的老城区，然后前往了更新的区域。

“他们告诉我他们为南宁制定的计划，并邀请我参与到这一发展中来。但当我追问更多细节时，他们却三缄其口。他们一直说我必须亲眼看看，”Alice 说。

当天晚些时候，他们抵达了公寓大楼。她被劝说不要独自外出探索这座城市，甚至不能去购物，因为“没有时间”。

“无论我去哪里，都有人跟着我。甚至我去洗手间，也有人陪着。当我想去附近的商场购物时，他们也不允许，”她说。

销售说辞

在她为期五天的行程中，她被强制参加由新加坡人主导的销售会议。会议在一间公寓的客厅里举行，那里到处都安装了闭路电视摄像头。

“他们的说辞是邀请大家一起乘上中国的浪潮。他们将其定位为新加坡人的B计划，说服我们在国内谋生很困难，”Alice 说。

她补充说，招募者声称他们推广的计划（没有正式名称）有政府支持，并向 Alice 等数百名潜在招募对象展示了有关新中年度会谈的新闻报道。

在第二个晚上，她参加了一个约有400名新加坡人和新加坡永久居民参加的社交晚宴。

在那里，她看到了一些熟悉的面孔，包括几位女性社交媒体网红、她们的伴侣，以及一家新加坡知名连锁餐厅的前首席运营官。

“他们的出现让我觉得这个项目是成熟且可信的，”她说。

Alice 补充道：“起初，我很享受。我感觉完全被吸引进去了，他们说的开始变得有道理。”

“但当招募者开始提供一些狡猾的方法，教我如何说服亲人或同事加入这个计划时，我猛然醒悟过来。”

招募者说，其中一个方法是在办公室茶水间留下一盒来自南宁的饼干。“当有同事问起饼干是哪里来的，就告诉他们这个地方，然后让他们跟你一起来，”他们说。

在南宁的最后一天，Alice 支付了70新元作为“承诺金”，承诺她将向该计划投资2.6万新元。

“我付钱是因为我开始为自己的生命感到恐惧。那里太像一个邪教了，每个人都像是被催眠了一样，有些人甚至说这个计划让他们摆脱了贫困。我想如果我不付钱，他们可能不会让我离开，”她说。

回到家后，Alice 的朋友不断催促她支付那2.6万新元，但她拒绝了。

拒绝邀约

商人 Paul（化名）分享了类似的经历。2017年，他被一位印尼朋友说服前往南宁。

“我起初持怀疑态度，但她是我一个非常亲密的朋友，所以我决定姑且相信她，”这位63岁的男士说。

为了引诱 Paul 支付1.8万新元加入他们所谓的投资计划，招募者为他在南宁的食宿买了单。

“卡拉OK和按摩也都是他们付钱。所以我知道这事有蹊跷。你占的便宜越多，就越感到内疚。他们就是用这种方式引诱你成为这个计划的一员，”他说。

由于 Paul 不愿拿出1.8万新元，他的朋友为他垫付了入会费。

“我不相信这个计划，但她想把我拉进来。她相信我有销售能力。所以我的工作就是尽可能多地招募人。”

“最后，我带了四个我认识的人到南宁，像导游一样带他们四处参观。但他们没有一个人加入。当时对我来说没什么损失，”他说。

但 Paul 后来停止了参与该计划。

他说：“我一开始参与不是因为我需要钱，而是好奇它是如何运作的。但后来我觉得有些不对劲。你怎么可能免费享受一些东西而没有任何圈套呢？”

《海峡时报》采访的新加坡人表示，该骗局可能已在新加坡扎根。

47岁的房地产经纪人 Chow 表示，他工作上认识的四个人曾找过他，他们把这包装成一个与成功新加坡人建立人脉的机会。另一位朋友告诉他，如果他不想投资，可以去南宁举办房地产相关的讲座。

“第一次有朋友试图招募我是十多年前的事了。最近一次是在两年前，一个与我合作的承包商也想拉我入伙。这恰恰说明了这个骗局持续了多久，”他补充道。

他说：“我听说有人投了50万新元进去，结果拿不回来。想找个人代替你加入这个计划，就像找人替你躺进棺材一样难。”

47岁的营销顾问兼作家 Adrian Tan 在2018年飞往南宁，此前他的一位前同事说服他，说他可以在那里探索商机。

“我当时是抱着开放的心态去的，但后来变得越来越怀疑。例如，他们一直劝我们投资，但却没有任何可投资的产品，”Tan 回忆说，投资费用根据会员等级在3万到5万新元之间。

他说，在旅途中，他曾在网上搜索有关该计划的新闻。但没有发现任何负面信息。

直到他将搜索语言切换到中文，发现了多篇关于该骗局的报道后，他才意识到这是一个骗局。

与此同时，Frank 表示他在南宁遇到了许多新加坡人和马来西亚人，其中许多人被说服投入高达4.8万新元，投资于那个公寓大楼和亚细安村，寄望于它们在未来大获成功。

他补充道：“没有任何协议，没有任何文件。他们只是一再说‘相信我们’。”

严正警告

该骗局的招募者还拉拢了马来西亚人、印尼人、台湾人和中国大陆人。

在2016年至2017年间，至少有10名中国公民向马来西亚华人公会公共服务及投诉部求助。

一名马来西亚人为此付出了生命的代价。2016年，一名32岁的马来西亚女子在吉隆坡与孩子共进午餐时被杀害。

马来西亚警方当时表示，她的丈夫承认在中国操盘一个庞氏骗局，并在赚取巨额利润后于近期返回马来西亚。

受害者的家人否认她个人参与了南宁的骗局，但调查人员表示，她丈夫在南宁的活动可能引发了亏损投资者的报复。

在广西被捕的52名新加坡人，可能是迄今为止新加坡公民在海外被拘留人数最多的一次。

在9月4日的声明中，外交部和警察部队提醒在海外旅行或居住的新加坡人，他们必须遵守所在国的法律。

外交部第二部长 Sim Ann 重申，新加坡人在考虑商业或投资计划时应保持谨慎，无论是在海外还是本地。

她表示，对于那些涉及招募参与者、要求预付大笔资金或承诺异常高回报的计划，尤其需要提高警惕。

中国当局的调查仍在进行中。《海峡时报》