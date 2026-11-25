他们继续将生活成本视为最重要的问题

约63%的受访者表示，企业应在海外制造商品以降低消费成本。 PHOTO: REUTERS

【新加坡】根据全球企业事务与战略传播集团 SEC Newgate 的一项研究，在成本担忧的背景下，可负担性仍然是新加坡人的一个关键考量因素，大多数人更青睐廉价的外国商品，而非更昂贵的本地产品。

约63%的受访者表示，企业应在海外制造商品以降低消费成本，而支持本地制造（尽管价格更高）的受访者则占37%。

SEC Newgate 指出，这反映了更广泛的经济担忧。76%的受访者将生活成本列为新加坡最重要的问题。这一比例领先于医疗保健（71%）以及工作和就业机会（67%）。

44%的受访者认为，生活成本也是管理最差的问题。

同样，调查发现，尽管高达71%的新加坡受访者对可再生能源转型保持积极态度，但他们仍然担忧其带来的影响——尤其是成本的增加。

在面临权衡取舍时，53%的受访者认为，与减少碳排放相比，企业应优先考虑保持较低的消费成本。

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然而，在企业责任方面，近四分之三（74%）的新加坡受访者认为，企业应该投资于其运营所在的社区，即使这会牺牲盈利能力。这与2025年的71%基本一致。

同样，82%的受访者表示大型企业负责任地行事非常重要，但只有66%的人认为企业在这方面做得很好。这体现了16个百分点的信誉差距，与2025年记录的15个百分点的差距基本一致。

与此同时，86%的新加坡受访者认为国家正朝着正确的方向发展，略低于2025年的88%。

人工智能

研究发现，在人工智能这一议题上，人们的态度总体上保持乐观，58%的受访者对其在社会中日益广泛的应用表示积极。

但人们对风险的担忧依然存在，特别是在隐私和数据安全，以及虚假或误导性信息的传播方面。受访者强调了在采用技术的同时建立保障措施的重要性。

新加坡人也认为人工智能治理是一项共同责任。82%的受访者认为人工智能开发者应在其监管中发挥关键作用，紧随其后的是国家政府和国际组织。

SEC Newgate 新加坡的管理合伙人 Terence Foo 在评论新加坡的调查结果时指出，尽管本地投资、可持续性和技术进步获得了强有力的支持，但可负担性和经济安全仍然是重要的考量因素。

他表示：“那些能够将承诺转化为切实成果，同时又不对消费者施加过大压力的企业，将更有能力缩小信誉差距。实现这种平衡对于赢得信任和保持长期重要性至关重要。”

该研究调查了20个国家和地区的20,473人，其中包括1,020名新加坡受访者。

在全球层面上，研究发现企业面临着不断扩大的信誉差距。虽然80%的受访者认为大型企业负责任地行事非常重要，但只有56%的人对其表现给予高度评价。这体现了期望与感知表现之间存在23个百分点的信誉差距。

SEC Newgate 表示：“调查结果表明，公众对企业的看法普遍下降。” 该公司指出，在生活成本压力、地缘政治紧张、对国家韧性的担忧、政治两极分化和快速技术变革的背景下，企业正受到更严格的审视。

报告指出，不同市场的公众优先事项各有不同，并呼吁各组织不仅要了解本地期望，更要“展示切实的成果，在日益精明的利益相关者中赢得信誉”。