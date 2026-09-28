新加坡空气质量大致处于中等水平，但随着烟霾持续，多数地区PM2.5指数飙升

印度尼西亚苏门答腊南部和加里曼丹南部的干燥天气预计将持续

当24小时空气污染指数 (PSI) 处于101至200的范围内时，空气质量即被视为不健康水平。 图片来源：CMG

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【新加坡】周一（9月28日）傍晚，尽管全岛空气质量大部分仍处于中等水平，但新加坡多数地区的每小时PM2.5指数有所上升。

晚上8点，中部地区的一小时PM2.5指数达到149，西部地区录得110。东部地区的读数为91，北部为65，南部为89。

晚上8点，24小时空气污染指数 (PSI) 读数介于73至104之间，大部分地区仍处于中等水平。南部（103）和中部（104）的读数则上升至不健康范围。

周日晚间，该地区其余地方的空气污染指数读数已回落至中等范围。

当24小时空气污染指数 (PSI) 处于101至200的范围时，空气质量被视为不健康水平；而每小时PM2.5读数介于56至150之间，则表示细颗粒物浓度有所升高。

由于空气质量不佳，Decathlon的首届Kiprun跑步比赛于周日进行了调整。

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21.1公里的半程马拉松赛程缩短为10公里，而其他组别——10公里、5公里和670米儿童冲刺赛——的距离则保持不变。

国家环境局 (环境局) 在周日发布的每日烟霾报告中表示，新加坡未来24小时的空气质量预计将处于中等至不健康范围的低端水平。

尽管预报显示周一新加坡及本区域部分地区会有阵雨，但印度尼西亚的苏门答腊南部和加里曼丹南部预计将持续干燥天气。

环境局表示：“由于预报盛行风将从东南方吹来，新加坡仍面临烟霾影响的风险。”

该局建议公众参考每小时PM2.5读数来安排即时活动，并参考24小时空气污染指数读数来规划未来一天的行程。

当空气质量进入不健康范围时，环境局建议健康人士减少长时间或剧烈的户外活动。同时，老年人、儿童、孕妇等弱势群体，以及患有慢性肺部或心脏疾病的人士，应尽量减少或完全避免此类活动。

空气污染指数于9月4日首次回到不健康范围，这是自2023年10月以来的第一次。中部地区的读数最高，在9月15日达到154的峰值。

新加坡气象局在9月16日发布的半月天气预报中表示，预计本月下半月的降雨将多于上半月。《海峡时报》