这主要是由于服务、电力和燃气通胀率下降

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡10月份的整体通胀率有所下降，原因是服务、电力和燃气通胀率走低，但零售及其他商品的通胀率略有上升。

根据新加坡统计局周一（11月23日）公布的数据，核心通胀率同比放缓至1.5%，低于9月份的2%。

10月份的核心价格环比保持不变。核心通胀率剔除了私人交通和住宿成本，以更好地反映家庭开支。

由于服务、电力和燃气以及私人交通的通胀率下降，10月份的整体通胀率也从前一个月的2.2%同比降至1.9%。按月环比计算，10月份整体通胀率下降了0.3%。

由于汽车价格涨幅趋缓，私人交通通胀率从9月份的7.1%放缓至6.7%。与此同时，由于住房租金的上涨速度与前一个月相似，10月份的住宿通胀率保持在0.9%不变。

服务通胀率从9月份的1.7%降至1.1%，原因是机票价格以及健康保险和医疗保健服务的成本涨幅缩小。

The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

然而，由于家具价格上涨且家用电器价格的跌幅放缓，零售及其他商品的通胀率从前一个月的1.2%回升至1.6%。

由于未烹煮食品的价格涨幅放缓，食品通胀率从9月份的2.4%微降至2.3%。

电力和燃气价格的通胀率降幅最大，从9月份的8.7%降至1%，原因是10月份的电价涨幅放缓。

电力通胀率同比下降，主要是由于2026年10月的管制电价低于9月份。《海峡时报》