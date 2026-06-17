在强劲人工智能需求推动下，新加坡五月份关键出口增长率达38.4%，创22年来新高

受芯片和电脑强劲需求提振，电子产品出货量猛增95%；医药产品引领非电子产品增长

【新加坡】新加坡企业发展局周三（6月17日）公布的数据显示，新加坡五月份非石油国内出口 (NODX) 同比增长38.4%，延续了四月份24.4%的增幅。

DBS高级经济师Chua Han Teng在一份研究报告中表示，该增幅创下自2003年12月以来的最高纪录。

在强劲的人工智能相关需求支撑下，五月份电子产品非石油国内出口猛增94.8%，高于四月份66.7%的增幅。

非电子产品非石油国内出口增长17.7%，而前一个月的增幅为10.9%。

2026年前五个月，非石油国内出口增长了18.1%。

Chua指出，新加坡的商品出口总额也保持了强劲的增长势头，五月份同比增长36.1%，延续了四月份31.7%的增幅。

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他补充说，这主要是由非石油国内出口的加速增长所驱动，同时非石油转口贸易也保持了33.6%的稳健增长，高于四月份的29.6%。

Chua表示，非石油国内出口的强劲表现继续主要得益于人工智能驱动的电子产品国内出货量的飙升，而非电子产品领域连续第二个月的增长部分是受去年同期低基数效应的支撑。

他补充说，新加坡的出口周期已与台湾和韩国等关键上游人工智能参与者的周期日益紧密地联系在一起，五月份对这两个市场的电子产品非石油国内出口继续保持三位数的增长。

主要出口产品

电子产品非石油国内出口的增长主要由集成电路和磁盘介质产品驱动。其中，集成电路增长了80.9%，贡献了16亿新元的价值；磁盘介质产品增长了两倍以上，增加了11亿新元。

与此同时，个人电脑 (PC) 的出口额增长超过一倍，贡献了6亿新元。

在非电子产品方面，医药产品表现领先，其价值增长超过一倍，贡献了10亿新元。

紧随其后的是特殊机械，增长66.9%，增加了9亿新元；以及非货币黄金，在去年同期的低基数上增长了83.2%，贡献了4亿新元。

五月份，新加坡对其十大主要市场的非石油国内出口均实现增长，仅对印度尼西亚的出口出现萎缩。

在集成电路、磁盘介质产品和特殊机械的提振下，对台湾的非石油国内出口增长超过一倍，远高于四月份33.5%的增幅。

与此同时，在医药产品、磁盘介质产品和个人电脑的推动下，对美国的非石油国内出口增长了80.9%，高于前一个月59.6%的增幅。

在特殊机械、非货币黄金和集成电路的支撑下，对中国的非石油国内出口增长了31%，略低于四月份的37.8%。

相比之下，对印度尼西亚的非石油国内出口萎缩了26.9%，但与前一个月60.8%的暴跌相比已有所改善。

五月份商品贸易总额增长39.7%，延续了四月份33%的增幅，出口和进口均实现增长。

出口总额的增长是由非石油出口（增长34.9%）和石油出口（增长43.1%）共同推动的。进口总额攀升了43.6%。

看好电子产品领域前景

Chua预计，鉴于制造业产业群采购经理人指数反映出新出口订单持续扩张，非石油国内出口在短期内将继续增长，其中电子产品领域可能继续表现突出。

他表示，全球人工智能相关的利好因素，包括向代理式人工智能应用转型过程中的强劲资本支出意向，正在支撑对新加坡存储芯片和服务器相关产品的外部需求。

他指出，随着对霍尔木兹海峡过境信心的重建，来自中东的关键投入物资（包括石油和天然气）的流动可能需要数月才能逐渐恢复到战前水平。

他补充说，如果美国与伊朗的临时和平协议按计划于周五签署，霍尔木兹海峡的重新开放将降低投入成本压力不断升级、持续的严重供应链中断以及外部需求大幅减弱等尾部风险。