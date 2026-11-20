交通部长Jeffrey Siow表示，新加坡将成为航运业的首选港口

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【新加坡】交通部长Jeffrey Siow周五（11月20日）表示，新加坡新的海事产业转型蓝图将聚焦三大重点：扩大港口和海事生态系统的运力、利用科技与创新，以及投资于人才。

他在新加坡国际港务集团（PSA Singapore）大士港第二阶段工程的动土仪式上发表演讲，预先披露了这份将于四月公布的产业蓝图的三大优先事项。

Siow在谈到该阶段将开发的指状泊位区时表示，这项基础设施将使新加坡有能力处理最大型的集装箱船。

这是四个指状泊位区中最大的一个，占地近400公顷的填土地段。它将在两年后开始运营，到下一个十年的中期，将有21个深水泊位投入使用。

当大士港在2040年代全面建成后，将拥有66个大型泊位，每年能够处理6500万个20英尺标准集装箱（TEU）。

自2022年9月投入运营以来，截至今年八月，该港口已处理2500万个TEU。

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一个TEU代表一个标准20英尺长海运集装箱的体积，是航运和物流业用于描述集装箱船货物容量的标准计量单位。

新加坡在2025年处理了4450万个TEU，而新加坡国际港务集团是全球最大集装箱中转枢纽的运营商。

新加坡不仅要提升运力，还将致力于提高可靠性和价值。部长指出，航运公司可以信赖新加坡实现快速周转，甚至弥补其航线上其他地方的延误。

Siow补充说，货主可以利用新加坡来存储、加工、整合货物，并将其分销到区域市场。他指出，新加坡国际港务集团的新供应链枢纽将其物流和仓储功能直接设在港口旁边。

同时兼任财政部第二部长的Siow表示，新加坡将巩固其作为国际海事中心的地位。

该海事枢纽致力于从一个企业聚集地发展成为一个流量枢纽，并吸引更多海事公司——包括提供辅助服务的公司——在此设立全球和区域总部。

此举旨在让更多全球航运背后的商业决策和交易在新加坡完成。

Siow说：“我们的目标是让新加坡成为全球贸易流的策划和管理中心，以及创造最高价值的地方。”

“对我们而言，成功的标准并不仅仅在于集装箱吞吐量。它体现在我们企业的全球影响力、生态系统的实力，以及最重要的是，为新加坡人创造的优质就业机会上。”

科技与技能提升

大士港的一辆智能引导车。 《海峡时报》

在利用科技与创新方面，Siow指出，大士港在设计上就是一个旨在提高生产力的全自动化港口。

该设施将在第二阶段部署约1000辆智能引导车。这些车辆不受固定路线限制，而是会自行优化路线以适应交通状况，并与人工驾驶的港口车辆协同作业。

在锚地，用于岸对船物资运送的无人机正在进行试验，以取代传统船只完成这项工作。

Siow补充说，目标是利用人工智能、数字孪生、自主系统和实时数据，使整个港口能作为一个一体化系统来运作。

随着港口的发展，工人们也必须与时俱进，因为在一个竞争激烈的世界里，新加坡不能停滞不前或固守旧的工作流程。

新加坡将加大对人才的投资，提升他们的技能，让他们能够享有更好的薪酬和更安全的工作场所。

Siow说：“我们希望新加坡成为全球航运业的首选港口，成为一个管理和塑造全球海事贸易的流量枢纽。一个让企业创造更大价值，让新加坡人享有更好工作和机会的地方。”