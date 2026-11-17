受人工智能相关需求推动，电子产品出口持续增长

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡企业发展局 (企发局) 周二（11月17日）公布的数据显示，新加坡10月份非石油国内出口 (NODX) 同比猛增79.8%，延续了9月份修正后68.3%的增幅。

此次增长主要由非电子产品出口带动，尤其是大额的船舶结构和药物出口。

在持续的人工智能相关需求支撑下，10月份电子产品出口同比增长73.9%。该增幅低于前一个月的107.6%。

该增长主要由磁盘媒体产品（189.6%）、集成电路（53.1%）和个人电脑（81%）带动。

与此同时，10月份非电子产品出口同比增长81.9%，远高于9月份54.1%的增幅。

船舶结构是此次增长的最大贡献来源，增加了48亿新元。不过，企发局并未引述同比增长率，原因是“异常高的百分比增长反映了去年同期的低基数效应”。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

推动非电子产品出口增长的其他主要驱动因素是药物（253.1%）和专用机械（57.3%）。

2026年前10个月，非石油国内出口增长了33.6%。

10月份，新加坡对十大主要市场中的七个市场出口有所增长，其中对美国（214.6%）、中国（144.9%）和台湾（79.3%）的出口增幅领先。

印度、印度尼西亚和泰国则出现例外。对印度的非石油国内出口在10月份下降35.8%，延续了9月份5.7%的跌幅。与此同时，对印度尼西亚和泰国的出口分别下降19%和7.9%，扭转了9月份的增长势头。

总体而言，继9月份增长50.8%之后，10月份商品贸易总额同比增长50.7%。出口（55.8%）和进口（44.9%）均实现增长。