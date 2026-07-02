在人工智能相关利好因素推动下，新加坡6月份PMI微升至51.3

6月份区域制造业产业群表现好坏参半

【新加坡】新加坡的制造业活动在6月份加速扩张，这得益于人工智能相关利好因素的持续支撑；与此同时，中东冲突带来的挑战仍在持续，但已有缓解迹象。

新加坡采购与材料管理学院（SIPMM）周四（7月2日）公布的数据显示，采购经理指数（PMI）微升0.3点至51.3。这标志着该指数已连续11个月实现增长，并创下自2018年11月以来的最高水平。

PMI读数高于50表示扩张，低于50则表示萎缩。

在制造业产业群内部，作为支柱的电子业PMI也上升0.3点至52.2，为连续第13个月增长。

SIPMM执行董事Stephen Poh表示，“人工智能驱动的半导体超级周期”正在支撑新加坡制造业产业群的强劲生产、大量订单流入和积压订单的增加，同时成品库存有所减少。

大华银行高级经济师Alvin Liew表示，积压订单和成品库存分类指数的变动“反映了为满足订单需求而进行的库存消耗，这表明电子产品产量仍未跟上需求”。

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他认为，提高产能利用率的更大空间将对未来几个月的电子制造业活动构成利好，企业可能会继续消耗库存。Liew指出，6月份的订单库存比持续上升。

星展银行高级经济师Chua Han Teng表示，强劲的人工智能相关需求源于超大规模数据中心运营商正在加紧建设其人工智能基础设施。

Poh指出，中东持续的地缘政治紧张局势仍在扰乱全球供应链，导致供应商交货放缓和交货周期延长。

然而，Chua表示，美国和伊朗在6月中旬达成的临时和平协议，已经降低了投入成本压力升级、供应链持续严重中断以及外部需求大幅减弱的风险。

Liew强调，整体PMI中的投入价格分类指数在6月份有所回落，这可能是由于局势实现了“一定程度的降级”，从而使得能源、燃料及其他投入成本有所缓解。

Chua表示，进口能源和大宗商品投入的供应改善将尤其为化学品制造业产业群带来缓解。他说，这可能促使未来几个月的产出和商业情绪出现反弹。

尽管如此，Chua补充道，市场对于通过霍尔木兹海峡进行过境的信心，以及来自中东的关键投入供应的正常化，都将需要时间来恢复。

区域PMI表现

各区域经济体的制造业产业群表现好坏参半。

日本6月份PMI为54.8，高于5月份的54.5，并创下自2014年第一季度以来的最佳季度表现。

马来西亚6月份PMI升至50.7，而该指数在5月份曾跌至49.9，陷入萎缩区间。

中国官方PMI从5月份的50升至6月份的50.3。

但私营的RatingDog中国PMI在6月份录得51.7，扩张速度较5月份的51.8略有放缓。

越南的PMI为51.8，低于5月份的52.8。韩国的PMI为52.1，低于5月份的54.8。

印度尼西亚PMI录得46.9，跌入萎缩区间，创下一年来最快的恶化速度，而该国5月份的读数为50荣枯线。