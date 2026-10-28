从分色公司到创意制作商：Allegro Print 通过实验找到自身定位

这家印刷公司的客户群体往往更具创意，对品质也更为讲究

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【新加坡】在其27年的历史中，Allegro Print 经历了许多风雨——从分色业务被淘汰，到无数次的技术颠覆，再到冠病疫情的冲击。

然而，每一次危机都为这家本地印刷公司带来了新的机遇，使其勇于尝试和实验，最终找到自己作为创新印刷公司的定位。

执行董事 Ho Yeow Liang 说：“许多创意设计师找到我们制作工艺独特的书籍，因此我们在市场上逐渐为人所知。”

除了商业印刷，Allegro 还为博物馆、政府机构和独立杂志等各类客户印刷展品和书籍。

Ho 表示：“我们不希望被看作一个印刷制造商，而是希望将自己定位为一家创新型创意制作商。”

Allegro 成立于1999年，除了母公司的自有品牌外，旗下还拥有 Layer Play、Oolors、Offcut 和 All-Book-S 四个品牌。

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该公司现有18名员工，年收入约200万至300万新元，增长率为3%至5%。其中约70%的收入来自其主营业务，其余则来自壁纸业务 Layer Play。

转型为一站式印刷商

Allegro 在成立仅几年后就经历了第一次危机，当时公司转型成为一站式印刷商。

该公司最初是一家名为 Strategic Colour Press 的色彩复制公司，后于2002年更名为 Allegro Print。

Allegro Print 创始人兼执行董事、Ho 的妻子 Merlyn Tay 表示：“我们预见到（这些服务）将被淘汰，印刷商最终会将分色业务并入印刷业务中。”

两人指出，分色是一门技术要求高、注重精度的学问。这些知识为 Allegro 未来的创新工作奠定了基础。

更名后，Allegro 开始从事宣传册和传单等传统印刷业务。然而，公司很快又面临了另一场危机——技术带来的颠覆。

Ho 说：“LED屏幕抢走了大量业务。应用程序取代了优惠券。业务受到了冲击，这迫使我们思考下一步该怎么走。”

夫妇二人决定必须改变思维方式。一些被传统印刷商拒之门外的客户开始接洽 Allegro，而公司决定通过实验来满足他们的要求。

成为创新型创意制作商

Allegro 开始承接使用复杂材料的项目，并与画廊和博物馆合作印刷书籍、小册子和展品。

Ho 开玩笑说：“业内有个笑话——如果你想印刷一些稀奇古怪的东西，就去找 Allegro Print。”

夫妇二人指出，他们的客户群体往往更具创意，对品质也更为讲究。公司经常接到一些非常规项目，因为它可以在亚克力和织物等不同基材上进行印刷。

他说：“我们不再仅仅是印刷制造商，而是转型成为更像印刷顾问的角色。”

Allegro 在其位于大成的办公室内只有一台机器，专注于高质量的小批量印刷。

Ho 说：“我们不追求1万或2万（册）的印刷量。我们可以做非常小批量的印刷，这也是 Tay 创业时的初衷，因为市面上已经有很多大型印刷商了。我称之为‘小批量、多品种’。”

例如，伊丽莎白山医院曾委托 Allegro 用废弃的窗帘和病号服制作书籍封面。为了确保胶水不会渗透织物，Allegro 经过反复试验，最终在三年后成功制作出这本书。

Allegro 用废弃的窗帘和病号服为伊丽莎白山医院制作书籍。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

其他例子还包括一本角落看似有咬痕的书，以及一本用亚克力封面隐藏首页解剖图的书。这些项目大多无法完全自动化，需要手工操作。

Tay 说：“但这些正是我们愿意承接的项目类型，因为通过所有这些实验，创意就会涌现。通过实践和不断测试，我们能积累宝贵的经验。”

公司可以制作书页或书角有撕裂或切口的书籍，或者使其看起来像被咬了一口。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

这本书采用亚克力封面，隐藏了首页的解剖图。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

夫妇二人指出，支撑 Allegro 业务发展至今的是“勇于尝试”的精神、与客户的关系、信任以及“保持好奇心”。

同样，许多客户有定制壁纸的需求，这也需要进行实验，因为定制印刷通常是外包的。Layer Play 品牌于2015年创立，专注于定制室内装饰。

Ho 说：“在壁纸方面，我们是新加坡首家从事这类定制印刷的公司，我们与艺术家合作，精心打造了一个设计库。”

疫情带来的机遇

Ho 回忆道，冠病疫情初期给公司带来了又一次危机——由于印刷不属于必要服务，Allegro 有两个月完全没有业务。其许多常规客户，如博物馆和剧院，也长期关闭。

夫妇二人表示，他们当时“看不到隧道尽头的曙光”，并感到极大的焦虑症，但在获得政府津贴后，他们决定转向电子商务。

疫情期间，他们在 Allegro 母公司旗下推出了三个品牌——Oolors、Offcut 和 All-Book-S。

Ho 说：“这个决定背后的理念是，我们必须去尝试。不试，就永远不知道结果。你不能坐以待毙，指望最好的结果发生。”

Oolors 的创立是为了满足市场对包装纸和卡片等定制文具的需求。该品牌与艺术家合作，并在电子商务平台 Shopify 上销售产品。

Offcut 也是一个文具品牌，但其产品完全由 Allegro 生产过程中剩余的纸张制成。

Offcut 的文具产品完全由 Allegro 生产过程中剩余的纸张制成。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

最后，Allegro 创建了 All-Book-S，用于销售独立出版商和创作者的书籍。这些客户通常只要求印刷100到200册。由于单位成本会随数量增加而下降，Ho 通常会额外印刷一些用于在线销售。

尽管这三个品牌对 Allegro 的收入贡献不大，但它们有助于品牌建设。公司经常参加快闪活动，销售 All-Book-S 和 Offcut 的产品，并借此向顾客介绍其母品牌。

Allegro 的几个品牌已经获得了海外市场的关注。Layer Play 的项目出口到东南亚，而 All-Book-S 则与来自新西兰和瑞士的创作者进行了合作。

Allegro 正在积极拓展其在欧洲、中东和东南亚的业务范围。

与此同时，公司还计划瞄准那些出于可持续发展的考量而减少年报印刷量的大型企业。

谈及 Offcut 品牌，Ho 说：“我们实现差异化的方式是，我们不只想要一纸证明我们可持续发展的证书——相反，我们有一个实际的产品。”

“我们想向大型企业展示，他们的合作伙伴是真正在践行可持续发展的公司。”