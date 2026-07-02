国防工程公司 Marunda 在巨头林立的行业中站稳脚跟

ENTERPRISE 50

这家总部位于新加坡的公司为区域内的国防行动提供支持

Marunda 董事经理 Rachel Wong（中，红裙者）与 Marunda 团队在2024年“新加坡金字品牌奖”（Enterprise 50 Awards）颁奖典礼上合影。 照片：MARUNDA

【新加坡】在一个传统上由跨国巨头主导的行业中，国防工程公司 Marunda 在全球舞台上赢得了一席之地。

Marunda 通过其新加坡总部以及在关岛和菲律宾的业务据点，为区域内的国防行动提供支持。

但自1985年成立以来，公司的发展并非一帆风顺。最初，它从事贸易和发电设备代理业务。

1992年，当联合创始人 Rachel Wong 成为唯一所有者时，Marunda 正艰难维持运营。

Wong 没有选择离开，而是留下来重建公司。最初的目标是生存。随着业务逐渐稳定，重心转移到证明 Marunda 有能力与更强大的竞争对手抗衡。

Wong 确立了一个愿景，即让 Marunda 成为一家备受尊敬的工程公司，深受在整个印太地区开展业务的国防组织信赖。

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未知水域

2004年，Marunda 获得了第一份美国海军部队合同，这是一个关键的突破。

这项合伙业务从合规、文档到技术标准等各个方面都为公司设立了更高的标准。它推动 Marunda 满足了全球国防客户的高标准和严要求。

这为 Marunda 于2023年在关岛建立永久性业务奠定了基础。公司可从此地为该战略区域的国防客户提供即时应需的远征维修和保养服务。

Marunda 计划在关岛发展一个自给自足的生态系统，支持当地劳动力的发展，并与公司共同成长。

进驻关岛也为 Marunda 在印太地区的持续增长铺平了道路。

Marunda 团队正在为美国海军部队独立级濒海战斗舰辛辛那提号（USS Cincinnati）提供海上远征维修和保养服务。 照片：MARUNDA

砥砺前行

随着各国政府越来越多地将大型合同授予国防公司，它们需要可靠的区域合作伙伴来提供实地服务。Marunda 凭借其在印太地区的业务覆盖和强大的技术往绩，填补了这一空白。

公司将自身定位为专业可靠的区域国防合作伙伴，提供响应迅速、合规且扎根于本地的工程解决方案。

Marunda 的扁平化组织结构也对其发展有所助益。其员工深入一线，直接与船员和设施管理人员合作。

这使得协作更为迅速，团队也能更快地应对运营挑战。精简的结构也赋权并鼓励一线团队提出改进建议和分享新想法。

为保持领先地位，Marunda 正在利用新兴技术，例如用于关键部件的先进制造业。

Marunda 成功的背后，是自成立以来始终未变的工作理念：纪律严明、信守可靠。正如 Wong 所说：“我们从不夸下海口，我们专注于把工作做好。”

这种勇于承担责任的心态从公司成立第一天起就已深入人心，从领导团队到每一位一线员工皆是如此。

展望未来，Marunda 致力于深化其在印太地区的业务，并进一步巩固其作为国防工程领域可靠合作伙伴的声誉。

本系列是“新加坡金字品牌奖”（Enterprise 50）教育项目的一部分，由 E50 合作伙伴与 NUS Business School 共同开展。Marunda 是2024年的获奖者之一。一年一度的 E50 排名由《商业时报》（The Business Times）和 KPMG 联合主办，由 OCBC Bank 赞助，并得到 Enterprise Singapore、Singapore Exchange 和 Singapore Business Federation 的支持。