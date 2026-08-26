从分销商到战略合作伙伴——Wiselink在亚洲电子产品供应链中的角色

ENTERPRISE 50

借助数字化工具，这家家族企业帮助客户预测短缺并简化交付流程。

Wiselink Technology的执行董事Janice Lim（左）与Janelle Lim摄于公司仓库。 照片：Wiselink

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】Wiselink Technology于1993年从一家本地分销商起家，现已发展成为一个区域性企业，其业务网络遍及中国大陆、马来西亚、菲律宾、台湾、泰国和越南。

这家电子产品分销商的核心业务，是其包含超过一百万种零部件的产品目录，涵盖了从连接器、电阻器到二极管和电源模块等各类产品。

每一件产品都经过严格的真伪和合规性检查，以确保制造商可以信赖每一次交付的质量，避免其生产线受到干扰。