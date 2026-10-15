Emerging Enterprise Sustainability Award 2026

这些新兴企业可持续发展奖的决赛入围者，通过创新具商业可行性的产品和技术，为绿色经济做出贡献

在2026年新兴企业可持续发展奖的决赛入围者中，有五家公司展示了可持续实践如何为经济做出贡献。 摄影：KUA CHEE SIONG, 《海峡时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

通过专注于开发商业友好的创新，例如废物回收和专利绿色技术，五家公司展示了可持续实践如何为经济做出贡献。

他们是2026年新兴企业可持续发展奖（EESA）的10名决赛入围者之一。该奖项于2023年推出，旨在表彰推动绿色经济增长的中小型企业。

EESA是更广泛的新兴企业奖的一部分，该奖项于2008年启动，旨在表彰新加坡和亚洲各地的初创企业和年轻企业，并为它们提供促进增长的资源。

2026年的奖项由《商业时报》和华侨银行（OCBC）联合举办，并得到Mastercard、RSM Singapore、新加坡科技研究局（A*Star）、新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）以及世邦魏理仕（CBRE）旗下的Paia的支持。

释放LED灯管的能源潜力

Excalibur自主研发的蓝色涂层技术实现节能

Excalibur能源服务公司（ESCO）董事总经理Yip Kashing博士。 图片：EXCALIBUR ESCO

Excalibur为我们的LED灯管开发了一种蓝色涂层技术，释放了其能源性能潜力和节能效果。

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作为一家总部位于香港的能源服务公司，我们致力于推动香港商业的可持续发展，并帮助建设一个更环保、更宜居的城市。

通过研发，我们的自主照明产品，如Excalibur Eco-Pro T8 LED灯管，在欧盟和英国的能源标签上均达到A级，发光效率为每瓦215流明。这使其比同等亮度的LED灯管节能50%。

这项蓝色涂层技术还将我们LED灯管的寿命延长至市场上其他LED灯管产品平均寿命的400倍。

凭借这项技术，我们通过我们的多元化碳中和产品生态系统，为企业客户提供全面、定制化且经济实惠的节能解决方案。

随着商业环境的演变，我们也在将业务范围扩展到照明技术以外的其他碳中和解决方案。

这包括电池能源储存系统、外部热管理系统、基于物联网的节能系统和可再生能源解决方案。

我们公司还通过引入一种新的节能分享合同商业模式来扩大客户群，该模式允许预算有限的企业客户零成本实现节能。

对Excalibur而言，能源效率不仅是为了省钱，更是一种通过为社会建设更可持续的环境来创造更美好明天的热情。

回收废物，加速循环零废物经济

Parongpong回收与废物实验室的专有平台将废物转化为适合商业用途的材料

Parongpong RAW Lab创始人兼首席执行官Rendy Aditya Wachid。 图片：PARONGPONG RAW LAB

通过一个基于水热技术的平台，Parongpong将渔网、建筑垃圾和塑料等废物转化为高性能建筑材料。

我们的使命是加速采用由残余废物制成的循环材料——这一过程得到可追溯系统、研究与开发（R&D）以及具有成本效益的、基于社区的本地制造的支持。

我们公司成立于2017年，公司名称源自巽他语中“零”的单词，这确立了我们从他人丢弃的物品中创造价值的身份定位。

我们加深了与主要行业参与者的关系，如化学品制造商Mitsui Chemicals和全球家居品牌Ikea。

这些合作验证了我们在商业规模上设计结构可靠的建筑材料所采用的技术和制造方法。

除了回收废物，我们正在建设SISA，这是一个企业对企业的建筑废物智能市场，配备材料护照系统，为更广泛的行业提供数据和可追溯性基础设施。

我们还通过地域扩张，使我们的废物输入和产品线多样化，以适应本地化的废物流中断问题。

目前，我们正积极拓展至日本、马来西亚、泰国、韩国和越南市场。

为确保杂乱、不一致的废物料流能够被转化为可靠的材料，我们正在以三种方式将人工智能融入我们的工作流程。

首先，在研发阶段，当我们调配废料输入的复合材料时，人工智能帮助建模和预测材料特性，从而加速迭代周期。

其次，人工智能将应用于SISA，帮助我们更有效地连接废物产生者、处理者和购买者，并为追踪整个供应链来源和质量的材料护照系统提供支持。

最后，我们在运营中使用人工智能，以改善分散式、社区化制造网络的可追溯性和质量控制。

打造循环橡胶解决方案

Geomax Rubber的解决方案将工业废物转化为具商业可行性的鞋类产品

Geomax Rubber Innovative Products董事Steven Ng。 图片：GEOMAX RUBBER

Geomax Rubber Innovative Products专注于开发可持续橡胶材料和创新鞋类解决方案。

通过我们的专利绿色回收技术，我们将原本会被送往垃圾填埋场或焚化炉的废弃丁腈橡胶手套，转化为可用于制造耐用、功能性鞋类的先进环保材料。

由工业废物制成的具商业可行性的鞋类产品包括Fosser Eco Safety Footwear和FOMULA Eco Footwear，前者是马来西亚首款获得SIRIM生态标签的安全鞋。

我们的其他产品也获得了马来西亚技术认证和政府认可的绿色认证计划MyHijau Mark，这为我们对可持续产品开发的承诺以及客户对我们解决方案的信心提供了验证。

在原材料成本波动、法规发展和客户需求变化的背景下，我们正在改进回收技术，开发橡胶废料的替代应用，并使我们的产品组合多样化。

此外，我们正通过寻求与行业利益相关者、研究机构和商业伙伴的战略合作，来加强我们的供应链并加速市场准入。

总而言之，我们的战略围绕创新、运营弹性和市场多元化构建，这将使Geomax Rubber在创造长期商业价值的同时保持适应性。

我们还希望将我们的技术应用扩展到鞋类以外的领域，并为更可持续的制造业生态系统做出贡献。

通过结合专利技术创新、产品功能性和可信的环境认证，Geomax Rubber有望为循环经济做出贡献，同时在橡胶和鞋类行业创造价值。

用可重复使用、抗病毒的口罩保护人类与环境

Innotier的专利抗菌面料提供永久性保护

Innotier创始人Juliana Lam。 图片：INNOTIER

Innotier成立于2020年疫情高峰期，当时各国面临口罩短缺。公司的创立使命是通过开发可重复使用和抗病毒的口罩来拯救生命和地球。

这些口罩由我们获得专利的永久性编织抗病毒和抗菌技术制成，该技术采用99.9%的纯银纱线编织。这使得服装和配饰既可持续又具保护性。

与大多数喷涂式、使用次数有限后便会洗掉的抗菌技术不同，我们的编织技术提供永久性的抗菌保护。我们的产品之一InnoShield口罩，在洗涤500次后仍能保持其99%的抗病毒和抗菌功能。

我们的技术得到了创始人Juliana Lam超过28年的研发、四项国际专利和600多项经实验室验证的认证支持。

凭借对自有工厂的100%所有权，Innotier能够通过垂直整合的供应链灵活地适应并为不同行业创造解决方案。我们还能利用我们的设施生产各种类型的织物产品。

我们在全球范围内获得了认可，其中包括联合国成员在疫情期间多次订购我们的InnoShield口罩。与一次性口罩相比，这些可重复使用口罩可减少高达94.7%的碳排放。

此外，我们还成为Disney的官方供应商，并为参加巴黎奥运会的香港和中国代表队提供了抗病毒技术面料。

总的来说，我们的目标是创造世界一流、可持续的防护产品，让各行各业的人们都能使用。

为水稻种植业脱碳并实现可持续规模化发展

Rize创建了一个全栈平台，帮助农民转向可持续的耕作方式

Rize创始人兼首席执行官Dhruv Sawhney。 图片：RIZE

Rize展望未来，水稻种植将从排放源转变为亚洲气候适应力和粮食安全的基石。为此，公司开发了东南亚首个一站式平台，为稻农提供数据驱动的指导，以引领这一转型。

我们的全栈平台将农学（土壤管理和作物生产的科学）、田间数据、碳测量与核查、农业投入品与服务以及市场准入整合到一个系统中。

这有助于小农户转向低排放、高收入的耕作方式，如交替干湿灌溉法（AWD），这是一种控制性和间歇性的灌溉方法。

在我们在越南和印尼的运营中，该平台已减少了超过3万吨二氧化碳当量的排放，并将农民收入提高了多达30%。我们还吸引了超过1.7万名农民加入，管理着超过5万公顷（ha）的稻田。

目前，该平台由我们超过100名农学家组成的团队支持，每位农学家管理超过500公顷的土地。

人工智能（AI）也是我们运营背后的引擎。通过一个人工智能自动化的专有培训系统，农学家能比传统的田间培训更快地融入工作，并配备最新的工具和实践方法。

这使我们能够在不单纯依赖员工人数增长的情况下，扩大我们在该地区的业务版图。

Rize还使用一个人工智能模型来验证用于碳信用计算的带有地理标记的AWD田间照片。人工智能还通过土地多边形测绘、产量估算和实地数据核对等方法，为我们管理的每一位农民和田地的监测提供了支持。

总而言之，这使得整个地区的碳测量与核查以及决策过程更加快速和准确。