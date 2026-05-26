新加坡企业发展局与资讯通信媒体发展局推出更新版零售业产业数码化蓝图 助零售商采纳人工智能

该蓝图旨在应对当前压力，并为未来增长建立韧性

贸工部高级政务部长Low Yen Ling表示，目标是“打造一个充满活力、有竞争力且面向未来的零售业”。 照片：MDDI

【新加坡】超过2000家中小企业（SME）零售商预计将从更新版的零售业产业数码化蓝图（IDP）中受益。

政府正加紧努力，帮助企业采纳人工智能，在运营压力日益加大的情况下提高生产力。

该更新版蓝图旨在通过利用人工智能和新的零售技术，帮助零售商应对成本上涨、人力限制以及日益激烈的竞争。

贸工部高级政务部长Low Yen Ling于星期二（5月26日）表示，新加坡的经济未来取决于帮助企业——尤其是中小企业——采纳新兴技术，并为创新创造蓬勃发展的条件。

她补充说，目标是“打造一个充满活力、有竞争力且面向未来的零售业”。“这尤其重要，因为人工智能正迅速发展，并重新定义了企业的运营、竞争和客户服务方式。”

Low Yen Ling是在新加坡企业发展局（EnterpriseSG）举办的“零售业重构：从现在到未来”活动上发表上述讲话。

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更新版的产业数码化蓝图由新加坡企业发展局和资讯通信媒体发展局（IMDA）联合制定。

资讯通信媒体发展局表示，十家零售业中小企业中有九家报告称，在2025年通过采纳数码方案取得了生产力增长，并指出降低运营成本、增加市场份额和提高收入是主要好处。

资讯通信媒体发展局企业转型与创新部助理局长Johnson Poh表示，更新版的产业数码化蓝图将帮助中小企业找到合适的数码解决方案，以应对其“独特的业务挑战”。

更侧重于采纳人工智能

该蓝图在方针上引入了两大关键转变。

首先，它更侧重于由人工智能驱动的技术，扩大了解决方案的范围，在零售商的各项运营中纳入更多此类工具。

Low Yen Ling说，认识到许多中小企业仍不清楚如何有效应用人工智能，产业数码化蓝图将“指导零售商在何处以及如何利用这些技术发挥作用”，从而帮助创造公平的竞争环境，并增强零售业的韧性和竞争力。

其次，更新版的蓝图围绕零售商的端到端运营来重组解决方案，而不是按照加强数码能力，为数码社会作好准备的阶段进行分组。

Low Yen Ling说，这使得零售商能“更容易、更直观地识别其运营中的具体痛点，并找到合适的解决方案来应对”。

将采纳人工智能与劳动力技能提升相结合

除了采纳技术，政府也鼓励零售商重新设计工作岗位并投资于员工技能提升，以确保员工能与人工智能工具高效协作。

Low Yen Ling表示，成功的零售商将是那些“非常了解客户、通过正确渠道接触客户，并利用技术在提高效率的同时保持人情味”的企业。

她重点提到了本地企业如Far East Flora，这些企业已从数码化转型中看到成效。

Far East Flora已采用自助结账系统来简化运营流程，将工作量减少了30%至40%，并提高了运营效率。 照片：商业时报资料图

该公司已采用自助结账系统来简化运营流程，将工作量减少了30%至40%，并提高了运营效率。

该公司还采纳了由人工智能驱动的数码培训系统，以提高运营和服务标准的一致性。

Far East Flora集团副董事经理Ryan Chioh表示，对于正在应对快速技术变革的零售商而言，更新版的产业数码化蓝图出台得“恰逢其时”。

他补充说，鉴于新蓝图更加侧重于人工智能，这将为企业提供“更清晰的路线图和更大的信心，以迈出采纳技术的下一步”。

新加坡企业发展局服务与增长型企业助理局长Jeannie Lim表示，更新版的产业数码化蓝图旨在帮助零售商“在日益动态和技术驱动的环境中保持竞争力”。

在同一活动上，一个为期两年的孵化中心计划——“L^ife零售加速器”也正式启动。该计划设在*Scape，由Innovate 360运营。

该计划由新加坡企业发展局支持，并与新加坡零售商协会及Innovate 360共同开发，汇集了16家本地零售商，以测试和完善其商业概念，实现可持续增长。

Low Yen Ling指出，这些举措反映了新加坡在数码化和业务增长的各个阶段，持续支持零售业的承诺。