食品配送平台WhyQ将人工智能引入其企业餐饮细分市场
新的人工智能驱动功能将帮助客户公司及其员工获取更全面的信息
Koh Kim Xuan
- WhyQ的创立源于联合创始人 Rishabh Singhvi（左）和 Varun Saraf 的亲身经历，他们此前厌倦了企业餐饮中素食选择的匮乏。 照片来源：WHYQ
本文由AI辅助翻译
[新加坡] “为什么要排队？”——许多富有进取心的公司已将这个问题转化为商机，为那些希望免去排队麻烦的顾客提供送餐服务。
本土公司WhyQ的名称正是受此启发。在一个由大型企业主导的食品配送行业中，WhyQ通过专注于企业餐饮服务，成功开辟了自己的细分市场。
公司的创立源于联合创始人 Rishabh Singhvi 和 Varun Saraf 的亲身经历，他们都曾在银行工作。他们不仅对企业餐饮中素食选择的匮乏感到厌倦，也对中央商务区（Central Business District, 简称CBD）小贩中心午餐时段的长队感到疲惫。
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