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IMDA扩大对中小企业的数码化支持

中小企业可通过与科技公司的合伙业务，利用数据和人工智能

Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Tue, Oct 13, 2026 · 07:51 PM
    • 数码发展及新闻部长 Josephine Teo 表示，中小企业必须考虑人工智能工具是否能辅助人类活动，旨在实现“务实、有目的和有意义”的采纳。
    • 数码发展及新闻部长 Josephine Teo 表示，中小企业必须考虑人工智能工具是否能辅助人类活动，旨在实现“务实、有目的和有意义”的采纳。 照片：数码发展及新闻部

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 新加坡资讯通信媒体发展局 (IMDA) 正在扩大对新加坡中小型企业 (SME) 的支持，帮助它们寻找最符合其需求的合适人工智能解决方案和工具

    这项支持将通过与 Singtel、Stack-EZ、Salesforce 和 Beyondsoft 等以科技为核心的行业参与者建立新的合伙业务，帮助中小企业将人工智能应用融入其业务。

    IMDA 的最新支持措施将使中小企业能够利用更多预先批准的、具备人工智能功能的解决方案，其中包括来自全球各地的100个精选人工智能工具。

    数码发展及新闻部长 Josephine Teo 说：“通过全国人工智能影响力计划 (National AI Impact Programme) 和数码企业蓝图 (Digital Enterprise Blueprint)，我们的目标是支持中小企业实际且有意义地使用人工智能。”

    她是在星期二（10月13日）于新达城新加坡国际会议展览中心 (Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre) 举行的年度“中小企业数码化计划日”活动上发表上述讲话。这项活动是新加坡一项专注于中小企业数码化的盛事。

    “我们希望中小企业能获得它们所期望的益处，即服务更多客户、更快地创新、进入新市场，并与大型企业竞争。”

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    她说，第一步是帮助中小企业获得合适的人工智能工具和能力。然后，中小企业必须确定哪些工具适合其特定用途，哪个目标值得用人工智能来解决，以及所带来的好处是否物有所值。

    它们还必须考虑人工智能工具是否能辅助人类活动。Teo 补充说，这些考量应指导人工智能的采纳，以确保其“务实、有目的和有意义”。

    例如，Stack-EZ 人工智能数据赋能计划 (AI Data Enablement Programme) 将为多达1万家中小企业提供为期六个月的免费 Space 使用权。Space 是一款数码文件和工作空间管理工具，可帮助分类和整理合同、发票和收据等文件。

    IMDA 的目标是在未来两年内，使至少70%的预先批准解决方案具备人工智能功能。

    奖项表彰人工智能采纳成果

    在已经利用人工智能提高生产力的中小企业中，包括水产养殖集团 Blue Aqua International 和社会企业 Agape。这两家企业都是首届中小企业人工智能影响力奖 (SME AI Impact Awards) 的获奖者，该奖项旨在表彰成功采纳该技术的中小企业。

    这些奖项在“中小企业数码化计划日”活动期间的颁奖典礼上颁发。

    15家企业因建立和部署自有的专有人工智能解决方案而荣获“中小企业创新优异奖”。另有15家企业因成功实施现成的人工智能工具以改善运营而获得“中小企业采纳优异奖”。

    “人工智能是食品和农业科技领域可能发生的最伟大的事情之一，因为我们所做的许多工作将帮助人类生产更好的食物，”Blue Aqua International 集团执行主席兼创始人 Dr Farshad Shishehchian 在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示。

    Blue Aqua 提供农场护理解决方案，并经营着新加坡首个鳟鱼养殖场。该公司一直使用一个人工智能平台来解决过度喂养和水质等问题。

    与此同时，提供联络中心服务的社会企业 Agape CP 一直在利用人工智能帮助识别来电者、检测其情绪，并在通话开始前为在线客服人员提供背景信息。

    “有了人工智能，行政工作不再需要员工操心，他们便有更多时间与客户互动，提升客户体验，”Agape CP 创始人 Anil David 在接受《商业时报》采访时说。

    他们的经验反映了中小企业的一个更广泛的转变，即从试用人工智能转向将其更深入地融入其业务运营中。

    IMDA 上周发布的《新加坡数码经济报告》指出，中小企业的人工智能采纳率从2024年的14.5%上升至2025年的23.2%。在已采纳人工智能的企业中，五分之二的企业正在扩大部署范围，或已将人工智能完全整合到其各项运营中。

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