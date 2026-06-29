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Killiney集团加大零售食品制造业产业群投入，计划在东京开设首家日本分店

这家传统咖啡店运营商还计划在2027年前将阿联酋发展为新的出口目的地

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Paige Lim

Paige Lim

Published Mon, Jun 29, 2026 · 07:00 AM
    • Killiney集团第二代掌门人兼董事Woon Tien Yuan表示，在实现全球扩张方面，零售产品具有更大潜力。
    • Killiney集团第二代掌门人兼董事Woon Tien Yuan表示，在实现全球扩张方面，零售产品具有更大潜力。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 本土传统咖啡店运营商Killiney集团正加大对零售食品制造业产业群的投入，旨在实现门店以外的收入多元化，并通过出口业务实现增长。

    尽管第二代掌门人兼董事Woon Tien Yuan认为Killiney在新加坡仍有扩张空间，但他已开始为业务可能达到饱和点做准备。

    “一些最大的咖啡连锁店拥有80到100家分店。我们或许有一天也能达到这个规模，但之后呢？”Woon告诉《商业时报》。目前，Killiney在新加坡共有45家分店，包括特许经营店和公司直营店。

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