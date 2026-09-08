前顾问提起诉讼，为Hao Mart的Taste Orchard租约纠纷再添新案
Avista Advisory Partners和Avista Corporate Finance于7月中旬提起诉讼，指控对方未支付服务费
- Taste Orchard是Hao Mart在索美塞（Somerset）的东方（OG）Orchard Point大楼经营的一家五层概念店。 照片：商业时报资料
查看原文
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】两家受聘处理Taste Orchard租约和转租事宜终止及其他事务的前顾问公司，已起诉Hao Mart的拥有人及其公司，追讨超过520万新元的逾期服务费。
Avista Advisory Partners和Avista Corporate Finance于7月中旬对Dr Tan Kim Yong、Advanced Integrated Manufacturing和Hao Corp提起诉讼，指控这些聘请它们提供财务和战略服务的被告并未支付相关费用。
Dr Tan是前上市电子制造公司Advanced Integrated Manufacturing的董事、主席兼首席执行官。Hao Corp是他全资拥有的投资控股公司。Hao Corp拥有Hao Mart，但这家超市运营商并非此次诉讼的当事方。