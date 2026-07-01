音乐学校 Aureus Academy 将开设首批美国分店，以1500万新元的全新自研课程为后盾

联合创始人 Lawrence 和 Julius Holmefjord-Sarabi 计划近期寻求在美国进行首次公开募股（IPO），为扩张筹集资金

Aureus Academy 联合创始人 Lawrence（左）与 Julius Holmefjord-Sarabi 预计将于2027年第一季度前，在德克萨斯州大达拉斯-沃斯堡地区开设多达三家中心。 图片来源：TAY CHU YI, BT

[新加坡] 本土音乐学校 Aureus Academy 正准备在美国开设首批分店。该校寄望于其最新推出的产品——一套耗资1500万新元研发的自研音乐教育课程——来加速其国际化进程。

联合创始人 Lawrence 和 Julius Holmefjord-Sarabi 兄弟预计，到2027年第一季度，将在德克萨斯州的大达拉斯-沃斯堡地区开设多达三家中心。他们目前正在寻找合适的地点。

但这仅仅是冰山一角。他们的长期目标是在未来十年内在美国建立1000家中心。

尽管这对兄弟承认这是一个“大胆的”目标，但他们实现这一目标的信心来自于 Aureus Interactive——该校最新推出的产品，他们相信这将使公司在竞争中脱颖而出。

Aureus Interactive 于2025年8月推出，是 Aureus Academy 专为儿童设计的内部音乐教育课程。它将游戏化和科技融入学习体验中。

Lawrence Holmefjord-Sarabi 告诉《商业时报》：“我们整体战略的核心部分，就是打造一款能够扩展到大型国际市场的产品。”

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该集团进军美国市场之前，刚刚经历了迄今为止最重要且最迅速的扩张。在过去的18个月里，Aureus 在新加坡新开了八家中心，并于今年一月进入中东市场，在上一季度于迪拜建立了三家中心。

新店的开业浪潮将集团2025财年的收入从前一年的5400万新元提升至6000万新元。

这对兄弟预测2026财年的收入将“远超”7000万新元，并已设定在未来五年内达到2亿新元的目标。Julius Holmefjord-Sarabi 表示：“有了像 Aureus Interactive 这样的产品，我们就能实现这个目标。”

Aureus Academy 新加坡怡丰城（VivoCity）旗舰店展示的 Aureus Interactive 商品。 图片来源：TAY CHU YI, BT

开启增长战略

Aureus Group 成立于2013年，是 Aureus Academy 的母公司，经营着新加坡最大的连锁音乐学校之一。它在新加坡全境拥有30家中心，并雇有500名全职教师。

尽管业务版图已相当可观，但兄弟俩仍认为新加坡市场存在“巨大的上行潜力”，并指出如今有更多家长愿意为孩子的音乐教育支付保费。

最近的数据似乎支持了这些观点。Julius Holmefjord-Sarabi 指出，Aureus 的新中心最快在三个月内就实现了收支平衡，而过去的中心通常需要运营长达18至24个月才能扭亏为盈。

尽管在新加坡取得了成功，但这对兄弟并不确信他们的商业模式能够进行全球扩张。

在他们看来，Aureus 并未提供与竞争对手有差异化的产品。和其他学校一样，Aureus 通过铃木（Suzuki）、阿尔弗雷德（Alfred）和菲伯尔（Faber）等传统方法教授音乐，这些方法依赖于黑白印刷的教材。

Lawrence Holmefjord-Sarabi 说：“这些书既不生动也不吸引人，没有故事情节。”他指出，这些方法还使用17世纪至20世纪初创作的音乐编曲。

Holmefjord-Sarabi 兄弟力求创造一款能让 Aureus Academy 从众多音乐学校中脱颖而出的产品。 图片来源：TAY CHU YI, BT

“这些是严谨的基础，我们尊重并从中学习，但我们认为对于21世纪的学生来说，它们不够完整。”

除此之外，学生留存率也成为日益严峻的挑战。兄弟俩观察到，越来越多家长以孩子对学习音乐的兴趣减退为由，让孩子从 Aureus 退学。

这让他们意识到，传统的音乐教学方法已不再能引起年轻学生的共鸣，因为如今学生的注意力持续时间越来越短。

音乐教育现代化

基于这一想法，他们着手创建了 Aureus Interactive——一个让学生通过沉浸式故事讲述和冒险式环境学习音乐的课程体系。

游戏化是该课程的一大特色。学生们在一个由原创角色和任务构成的“音乐宇宙”中逐步晋升五个等级，并在完成里程碑时获得收藏品和毛绒玩具。

学生在完成课程中的里程碑时可以获得收藏品和毛绒玩具。 图片来源：TAY CHU YI, BT

与此同时，他们可以学习弹奏由 Aureus 录制的超过100首原创和改编的乐曲。这些乐曲涵盖了从古典到流行、爵士、音乐剧、摇滚和电子等30多种音乐流派。

Aureus Interactive 的开发历时四年，由一个50人的团队共同完成，其中包括作曲家、故事作者、艺术家、动画师和软件开发人员。

Lawrence Holmefjord-Sarabi 表示：“我们必须不断提升自己，才能让孩子们持续投入到音乐课程中。”

“我们所做的，是为新一代人打造并现代化了一款产品。我们保留了传统方法的精华——例如其严谨性——并融入了我们认为缺失的改进之处。”

为支持 Aureus Interactive 的推出，该集团已对所有 Aureus 中心的外观和体验进行了改造。这包括为每个中心的音乐工作室升级配备平板电脑和数字屏幕，以创造更具沉浸感的学习环境。

尽管如此，Julius Holmefjord-Sarabi 强调，该课程仍然是“以书为本的方法”，学生主要通过学校开发的实体故事书来学习音乐。该课程体系包括超过300本为不同乐器和等级设计的实体故事书。

科技仅用于辅助和增强课程效果。例如，当学生坐立不安时，教师可以在平板电脑上启动一些与音乐相关的游戏。

所有中心的音乐工作室都已升级配备平板电脑和数字屏幕，以创造更具沉浸感的学习环境。 图片来源：TAY CHU YI, BT

Lawrence Holmefjord-Sarabi 指出，自 Aureus Interactive 推出以来，学校的客户留存率提高了20%至30%以上，而同店销售额也实现了两位数的增长。

尽管 Aureus 为了支付新教材的成本以及留住和招聘优秀教师，已将课程费用提高了5%至7%，但仍取得了上述成绩。

Aureus Interactive 也为学校开辟了更多的收入来源。

作为产品的补充，学校还推出了一条新的认证途径——Aureus Grades，学生可以付费报名参加。该项目获得了英国皇家威尔士音乐戏剧学院的认可和国际认证。

Julius Holmefjord-Sarabi 表示，约有6000至7000名学生报名参加了 Aureus Grades，这项认证已经创造了“数百万美元”的收入。

中东和美国是近期目标

凭借 Aureus Interactive 这一“秘密武器”，该集团目前正优先向中东和美国扩张——这是其在亚洲以外的首批市场。

Aureus 此前曾在香港经营三家中心。但由于在中国内地与香港的政治紧张局势加剧之际，更多香港人移居海外，导致教师留任困难，公司于2023年退出了香港市场。

这对兄弟已将阿拉伯联合酋长国（UAE）确定为关键的增长引擎。他们指出，该市场家庭收入水平高，对高端音乐增益教育的需求日益增长，而此类服务提供商却很稀缺。

Aureus 在迪拜的三家中心的业务并未受到当前海湾战争的影响，需求“增长远超预期”。

Lawrence Holmefjord-Sarabi 说：“在地区不确定性的背景下实现这一增长，更坚定了我们在阿联酋扩张的信念。”

位于迪拜的三家 Aureus Academy 中心之一。 图片来源：AUREUS ACADEMY

随着在迪拜开设更多分店并扩展至阿布扎比的计划，预计公司在阿联酋的业务版图将在未来五年内与新加坡相当。

另一方面，美国市场则完全是另一回事。这对兄弟来自夏威夷，在加利福尼亚长大，他们承认美国市场“竞争异常激烈”，拥有“成千上万”的音乐学校。

尽管如此，他们仍然看好美国市场。Lawrence Holmefjord-Sarabi 将德克萨斯州和大达拉斯地区形容为“一个真正的繁荣城镇”，并指出该地区有大量资本涌入、新企业不断成立，以及年轻家庭稳定迁入。

Aureus 的商业模式在某些方面可能需要针对美国市场进行本土化调整。与新加坡和阿联酋所有教师都是全职不同，美国中心可能会聘用兼职音乐教师。

Lawrence Holmefjord-Sarabi 表示，这是因为音乐行业的大多数美国人通常从事全职和兼职混合的工作。

另一种可能性是，在美国购买中心所在的房地产。

为实现其在美国开设1000家中心的最终目标，Aureus 计划近期在纽约证券交易所或纳斯达克进行首次公开募股以筹集资金。