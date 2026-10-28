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“纯粹的投资工具”：新加坡管理大学设立1000万美元基金支持初创企业

入围公司每家最高可获得25万美元的投资资金

Koh Kim Xuan

Published Wed, Oct 28, 2026 · 04:25 PM
    • 新加坡管理大学创新与创业研究院的 Rony Palathinkal（最左）表示，深科技初创公司可利用一笔1000万美元的基金来进行试点和扩展业务。
    • 新加坡管理大学创新与创业研究院的 Rony Palathinkal（最左）表示，深科技初创公司可利用一笔1000万美元的基金来进行试点和扩展业务。 图片来源：SMU IIE

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】由新加坡管理大学 (SMU) 主办的李光耀全球商业计划大赛 (LKYGBPC) 的部分入围初创公司，将可获得一笔1000万美元的基金，用于业务试点和规模扩张。 

    该基金名为城市可持续创新者基金 (Urban SustaInnovator Fund, 简称USI基金)，由新加坡管理大学创新与创业研究院 (Institute of Innovation & Entrepreneurship, 简称IIE) 于2025年5月推出。该研究院为企业提供培训项目、一个无股权要求的孵化中心以及交流机会。

    这笔基金将在未来数年内发放，每家符合资格的初创公司最高可获得25万美元。

    新加坡管理大学创新与创业研究院 (SMU IIE) 负责李光耀全球商业计划大赛 (LKYGBPC) 和 USI 项目的主管 Rony Palathinkal 表示，这笔基金是对新加坡管理大学USI加速器项目的一个补充。该加速器项目是2025年推出的一个赛后发展渠道，为LKYGBPC的部分决赛入围者提供支持，帮助他们在亚洲开拓市场、开展试点项目并获得战略性引荐。 

    他在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示，与传统的风险资本投资不同，该基金是一个“纯粹的投资工具”，深科技初创公司无需面临风险投资公司施加的时间压力。

    他指出：“对初创公司而言，这比传统的风险资本更具吸引力，因为后者可能会着眼于在有限的时间内退出。我们没有这种时间限制，我们（让他们）发展壮大，并且（这）能提供学习的机会。” 

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    LKYGBPC是亚洲最具全球代表性的深科技创业大赛之一，涵盖12个重点领域，包括气候科技、能源、食品与土地利用、城市交通、长寿与健康科技，以及可持续材料与循环经济。 

    大赛的决赛入围者可以继续参加为期九个月的加速器项目，在该项目中，公司将能接触到由投资者、导师和企业组成的生态系统。 

    至今，通过该项目的引荐已启动了10个试点项目，另有50个潜在的试点项目和合同正在洽谈中。

    其中一个试点项目来自马来西亚的食品安全初创公司Qarbotech。

    通过与家族办公室的洽谈，该公司在菲律宾获得了一个大型试点项目——一个甘蔗种植园。Qarbotech是第12届LKYGBPC的决赛入围者，也是USI加速器首批成员之一。

    第13届LKYGBPC已于周三（10月28日）在新加坡创新科技周 (Singapore Week of Innovation and Technology) 上宣布启动。

    以新加坡为跳板

    Palathinkal指出，新加坡是企业在区域和全球范围内扩展业务的理想“节点”。 

    他说：“来自美国、中国等地的初创公司在申请时，都有意将新加坡作为业务扩张的切入点，无论是向东还是向西发展。”

    他补充说，得益于新加坡领先的监管标准，在生态系统内寻找政府合作伙伴能帮助企业进入大多数区域经济体。他以建设局 (Building and Construction Authority) 的绿色建筑标志认证计划 (Green Mark certification scheme) 为例。

    基于新加坡作为区域扩张基地的地位，新加坡管理大学也通过其在印度尼西亚、泰国、越南和中国的海外中心，进一步帮助初创公司快速扩张。

    Palathinkal说：“新加坡管理大学创办LKYGBPC这一平台，旨在通过连接创始人与必要的合作伙伴、市场和机遇，帮助他们将创新理念付诸实践，并转化为对现实世界的影响力。”

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