华侨银行：尽管前景不均衡，新加坡中小企业仍处于扩张模式

前景更趋乐观，部分原因在于对中东冲突的担忧有所缓解，因其影响不如预期严重

根据周五（10月16日）发布的最新华侨银行中小企业指数，该季度指数从第二季度的51.3升至第三季度的51.9。 照片：商业时报资料图

【新加坡】根据周五（10月16日）发布的最新华侨银行 (OCBC) 中小企业指数，尽管经营环境瞬息万变，新加坡的中小企业（SMEs）在2026年第三季度仍处于扩张模式。

该季度指数追踪新加坡中小企业的业务健康状况和表现，第三季度指数从上一季度的51.3微升至51.9。指数高于50表示商业活动增加，低于50则表示收缩。

该指数是根据华侨银行在新加坡超过10万家年营业额高达3000万新元的中小企业客户的交易数据得出的。

华侨银行表示，尽管2026年第三季度中小企业领域仍处于扩张模式，但其前景预计在各行业之间及行业内部仍将表现不均衡。这反映了企业在成本结构、生产力水平和技术采用方面的差异。

华侨银行全球商业银行主管 Elaine Heng 表示：“能够更好地抓住未来新兴机遇的中小企业，将是那些能够管理成本和利润、投资提高生产力，并利用技术实现差异化的企业。”

Heng 表示，第三季度的扩张得益于外向型行业的强劲势头，而内向型行业的增长则较为温和。她补充说，这一点也反映在9月份进行的《华侨银行中小企业商业前景》调查中，该调查显示，35%的受访者表示商业环境较6月份有所改善，增加了两个百分点。

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该调查共收集了670份回复，每季度进行一次，旨在了解中小企业主近几个月的经营状况、他们的业务前景以及未来六个月可能面临的主要挑战。

调查发现，外向型中小企业的短期乐观情绪更为强烈，有45%的企业预计前景会更好，而内向型中小企业的这一比例为39%。

华侨银行指出，强韧的外部需求（部分得益于科技和电子产品的上升周期）继续为参与区域贸易和供应链的中小企业创造机会，尽管地缘政治不确定性依然存在。

总体而言，调查发现商业情绪有所改善，约42%的中小企业主预计短期内情况将有所改善。这比上一季度上升了两个百分点。另有18%预计情况会恶化，而39%预计不会有变化。

华侨银行将前景更趋乐观部分归因于对中东冲突的担忧有所缓解。到目前为止，其影响似乎没有最初担心的那么严重。

韧性与不均衡并存

该银行指出，在瞬息万变的商业环境中，中小企业保持了相对的韧性，并随着市场情绪的温和回升而不断适应。

2026年第三季度，中小企业付款额同比增长19.3%，收款额则增长了18.6%。

但华侨银行指出，各行业的增长并不均衡。外向型和技术驱动型行业——包括信息通信技术和制造业产业群——继续推动增长。这些行业受益于有利的贸易条件以及对电子和人工智能相关产品的需求。

华侨银行表示，相比之下，以内需为重点的行业的增长更为温和且多样化。教育是唯一没有录得扩张的行业。

华侨银行还指出，企业继续面临能源、物流、电力和人力成本高企的问题。高油价加剧了这些压力。

由于部分成本沿供应链传导，更高的交易额可能部分反映了价格上涨，而不仅仅是商业活动的增强。这可能是一些行业录得扩张读数的原因之一。

根据华侨银行中小企业指数，新加坡2026年第三季度的国内生产总值（GDP）增长率估计约为5.3%。这与贸易与工业部5.4%的预估数据基本一致。