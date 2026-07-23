新加坡中小企业保持灵活，维持在中东的业务

尽管存在不确定性，一些本土企业仍在寻求捕捉新的增长机遇

沙特阿拉伯利雅得的费萨利亚中心。随着战争的拖延，一些企业已开始放缓在中东的发展步伐。 照片：商业时报资料

【新加坡】长期以来，中东一直是许多亚洲公司的关键市场，这些公司旨在利用该地区巨大的石油和天然气国库，以及其不断增长的消费需求。

然而，由于伊朗持续的战争所引发的地缘政治不确定性，一些企业已开始放缓在该地区的发展步伐。

尽管如此，一些新加坡公司仍决心渡过难关，抓住中东的增长机遇，并尽其所能地适应环境。

Singatac：利用浅水区进入全球市场

虽然许多总部位于新加坡的企业在向更远地区扩张之前，可能会首先专注于在东南亚建立区域性业务，但船用和离岸工程公司 Singatac 已将目光坚定地投向了中东。

这家本土公司专门制造用于地表和海底油气拔牙的设备，并计划在沙特阿拉伯的Ras Al-Khair港建造一个占地10万平方米的新设施。

该设施将作为离岸结构和平台的制造中心，目标投资额高达1.39亿里亚尔（约合3700万美元）。

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Singatac的Tan Soon Keong表示，沙特阿拉伯“多样化的项目来源”将提供更稳定的工作流入。 照片：TAY CHU YI, 商业时报

今年1月，该公司的沙特阿拉伯子公司 Singatac Arabia 与沙特港务局就开发该设施达成协议。

Singatac 计划将其在沙特制造的离岸结构和能源部件供应给区域和国际市场，例如海湾合作委员会 (GCC)、非洲和欧洲。

执行董事 Tan Soon Keong 在最近的一次采访中告诉《商业时报》，决定向中东扩张是因为沙特阿拉伯是离岸基础设施领域的“最大支出国”，而且该王国“严重缺乏服务提供商”。

在此之前，Singatac 在印度尼西亚民丹岛建立了一个离岸海事中心。

Tan Soon Keong指出，虽然印度尼西亚使公司能够利用东南亚市场，但沙特阿拉伯的情况有所不同，因为它提供了“多样化的项目来源”，这将带来“更稳定的工作流入”。

Singatac 即将在沙特阿拉伯建设的设施旨在服务中东、欧洲和非洲的客户。 插图：SINGATAC

在Ras Al-Khair港水域，海底石油拔牙作业在水下40米或更浅的深度进行，而民丹岛的作业深度则在600至1000米之间。

由于印度尼西亚周围水域更深，需要使用高抗腐蚀性材料制造的设备，以控制热油流经冷水到达地表的过程。

然而，用于沙特阿拉伯较浅水域的机械则无需满足这些标准。

Tan Soon Keong说，这使得设备的制造成本更低，过程也不那么复杂。

展望未来，他预计将增加复杂的结构以适应海上风电项目，从而满足客户捕捉可再生能源机遇的需求。

Tan Soon Keong说：“我们谈论的不仅仅是传统的石油和天然气。我们的客户，尽管他们对石油和天然气感兴趣，但也对可再生能源感兴趣，尤其是在海上风电方面。”

如果捕捉可再生能源的计划得以推进，Singatac 的目标是成为其客户在沙特阿拉伯的海上风电部件合同制造商，并将产品运往欧洲等全球市场。

Masterscan：海湾扩张中的双城记

无损检测（NDT）服务提供商 Masterscan Engineering 也在中东的不确定性中找到了机遇。

该公司自2023年起在阿曼和卡塔尔开展业务，服务于石油、天然气和海事行业。去年，它获得了与海湾合作委员会（GCC）成员的首个多年期直接合同，提供专业的无损检测服务。

Masterscan 董事总经理 Vigneshwar Prabu 预计公司在中东的业务将实现稳健增长。 照片：TAY CHU YI, 商业时报

尽管冲突持续，Masterscan 预计其来自中东的收入增长将保持韧性。公司预计其区域业务将推动整体收入增长40%，其中大部分增长将来自其阿曼业务。

尽管如此，其在该地区内的增长因地而异。

Masterscan 董事总经理 Vigneshwar Prabu 告诉《商业时报》，卡塔尔的出口遭遇瓶颈，影响了生产力，并导致公司的新举措停滞。

然而，阿曼仍然是一个关键市场。他说：“阿曼是冲突中的避风港，所以我们在那里的业务继续良好发展，完全没有中断。”

为了利用这一点，这家工程解决方案提供商正在将其高端技术团队从卡塔尔转移到阿曼，以支持正在进行的项目。

Prabu 认为，随着越来越多的公司对基础设施扩建进行再投资，阿曼将成为沿海仓储业务的主要经济竞争者。

他说：“这给我们带来了很多项目机会。对于像我们这样严重依赖石油和天然气的公司来说，整体前景是乐观和看涨的。”

他补充说，对Masterscan服务的需求的整体成本效益“将是积极的”。

该公司曾预计从2025财年到2026财年，总收入将增长30%至40%；Prabu表示，鉴于阿曼的强劲增长，这一目标保持不变。

Masterscan 使用无人机提供无人驾驶侦察机检查服务。 照片：TAY CHU YI, 商业时报

目前，Masterscan 66%的收入来自新加坡，其余来自海外。公司预计在本财年结束时，本地和国际市场的收入比例将达到60-40。

虽然其增长预测保持不变，但地区不稳定已迫使 Masterscan 调整其短期路线图。

Prabu 说：“我们希望重新定位我们的优先事项，专注于那些已经有明确前景的市场，而不是设立新办公室并扩张到阿拉伯联合酋长国。”

因此，公司原定于2026年上半年进入阿联酋的扩张计划已被推迟至年底或地缘政治局势改善之时。

在此背景下，Masterscan 不得不提升其服务报价，以计入额外成本。

虽然标准合同通常包含2%至3%的通胀相关调整，但Masterscan 现在额外增加了4%至5%的缓冲，以管理不可预见的成本。

与此同时，公司正在进行投资以增强其长期增长前景，并支持向价值链上游的转移。它已在其资产中投入约400万新元，重点发展微技术和人工智能。

这一举措的核心是 MasterAir，公司的人工智能部门，专门从事机器人技术和自动化检测服务。

自2005年成立以来，该公司已完成超过600次检查，服务范围涵盖无人驾驶侦察机检查和数字孪生解决方案。

EtonHouse：保持中东为关键枢纽

国际教育提供商 EtonHouse 已调整其在中东的两所私立学校的运营策略，这两所学校是在冲突前建立的。

两所学校都位于沙特首都利雅得，该地区相对安全，未受伊朗导弹袭击和霍尔木兹海峡关闭造成的中断影响。

EtonHouse 国际教育集团首席执行官 Ng Yi-Xian 说：“我们对增长持审慎态度，并对市场的长期发展轨迹保持信心。利雅得仍然是我们中东战略的关键枢纽。”

EtonHouse的Ng Yi-Xian表示，公司的利雅得校区“在日常运营上基本未受战争影响”。 照片：TAY CHU YI, 商业时报

这两所学校均于2025年9月成立。一所提供学前教育，是利雅得第一所提供此类教育的国际幼儿园；另一所则提供从幼儿园到12年级（K-12）的教育。

这两所学校的学生中，70%为外籍人士，30%为本地学生。

多层级的K-12校园占地35,000平方米，配备了教室、科学实验室、户外空间和游泳池等学习设施。

EtonHouse 运营着100所私立国际学校，为从婴幼儿到18岁的孩子提供教育。其在该地区的扩张，得益于沙特2030愿景的推动。这是一项国家改革计划，旨在通过经济多元化和发展公共服务，减少沙特对原油的依赖。

由于沙特阿拉伯的私立教育部门仅占教育市场的不到20%，EtonHouse 得到了新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）驻沙特区域办事处的支持。

该机构为 EtonHouse 提供了与合作伙伴和政府利益相关者的联系，以帮助公司在当地建立业务。

预计在2026年的第一个运营年度，中东学校将为集团贡献5%的收入。目标是在未来三年内实现两位数的同比增长。

EtonHouse 利雅得校区的建立得到了新加坡企业发展局的支持。 照片：ETONHOUSE

Ng Yi-Xian 表示，EtonHouse 在利雅得的运营“在日常基本上未受影响”，两所学校均保持全面开放。

他补充说，这归功于公司在中东业务的结构方式。EtonHouse 建立了一个区域总部，并配备了当地领导团队，以确保决策能够响应当地情况。

他说：“我们的方法更多的是从一开始就在运营中建立韧性，而不是采取被动措施。”

为适应不确定的环境并与沙特阿拉伯教育部及其他相关当局保持一致，学校也准备好在实体学习和虚拟学习之间进行切换。

Ng Yi-Xian 补充说，公司仍然专注于与客户家庭保持信任，在维持教育质量的同时，与沙特的国家优先事项保持一致。

“这些对于维持我们的运营比对收入流或服务产品的短期调整更为关键。”

Ng Yi-Xian 说，鉴于 EtonHouse 在亚洲八个国家（包括中国、泰国和日本）均有业务，公司在适应不同文化及其教育要求方面经验丰富。

根据当地法规，利雅得的两所学校将每周11小时的强制性伊斯兰研究课程纳入其课程体系中。它们也同时使用英语和阿拉伯语进行教学。