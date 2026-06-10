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Supergreen扩张计划启动，瞄准新加坡住宅区
本土沙拉谷物碗品牌将于2026年新开九家分店
Koh Kim Xuan
Published Wed, Jun 10, 2026 · 03:00 PM
- 创始人Lee Shao Rong表示，尽管竞争激烈，但Supergreen的混合特许经营业务模式是其进一步扩张的基石。 图片：TAY CHU YI、商业时报
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】对于寻求快速便捷健康餐食的消费者而言，自选沙拉碗已成为一种主食。
随着市场需求日益增长，以及越来越多品牌纷纷入驻新加坡的中央商业区（CBD），本土沙拉连锁品牌Supergreen正加速其在各个住宅区的扩张步伐。
目前，Supergreen共有18家分店正在运营，公司目标是在今年年底前再新开五家分店——今年年初至今已开设了四家。
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