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Supergreen扩张计划启动，瞄准新加坡住宅区

本土沙拉谷物碗品牌将于2026年新开九家分店

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Koh Kim Xuan

Published Wed, Jun 10, 2026 · 03:00 PM
    • 创始人Lee Shao Rong表示，尽管竞争激烈，但Supergreen的混合特许经营业务模式是其进一步扩张的基石。
    • 创始人Lee Shao Rong表示，尽管竞争激烈，但Supergreen的混合特许经营业务模式是其进一步扩张的基石。 图片：TAY CHU YI、商业时报

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】对于寻求快速便捷健康餐食的消费者而言，自选沙拉碗已成为一种主食。

    随着市场需求日益增长，以及越来越多品牌纷纷入驻新加坡的中央商业区（CBD），本土沙拉连锁品牌Supergreen正加速其在各个住宅区的扩张步伐。

    目前，Supergreen共有18家分店正在运营，公司目标是在今年年底前再新开五家分店——今年年初至今已开设了四家。

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    F&BHealthSingapore SMEs

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