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Timah Partners 获6000万新元融资 贷款方包括大华银行与兴业银行

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Tessa Oh

Tessa Oh

Published Wed, Aug 19, 2026 · 05:51 PM
    • Timah Partners 创始人兼首席执行官 Dennis Chua（中）与他的团队成员（左起）Kelvin Ho、Serena Li、Yap Hsien Liang 和 Christopher Pang。
    • Timah Partners 创始人兼首席执行官 Dennis Chua（中）与他的团队成员（左起）Kelvin Ho、Serena Li、Yap Hsien Liang 和 Christopher Pang。 图片来源：TIMAH PARTNERS

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】中小企业（SME）控股公司 Timah Partners 已获得一笔6000万新元的债务融资，以支持其在新加坡的收购战略。

    这家总部位于新加坡的公司在周三（8月19日）的一份声明中表示，该债务融资的结构为“伞形延迟提款协议”。该协议将提供一个“预先商定的框架，以便在一段时间内为多项中小企业收购提供资金并执行这些收购”。

    Timah Partners 创始人兼首席执行官 Dennis Chua 表示：「创始人所希望的是清晰、直接和简单的流程，以及可以信任并引以为豪的合作伙伴，并确信他们的业务和员工将得到妥善的照顾。」

    提供这项融资的合作伙伴包括大华银行（UOB）、兴业银行（RHB Bank）和 Genesis Alternative Ventures。Kroll Agency and Trustee Services 将担任融资和担保代理。

    Timah Partners 表示，它将此项融资视为「与长期支持本地企业的合作伙伴一道，共同促进新加坡中小企业永续经营的更广泛努力的开端」。

    「随着时间的推移，Timah 期望与主要合作伙伴的关系能超越收购层面，扩展到为其整个投资组合提供更广泛的融资和银行支持，包括在这些业务不断专业化和成长的过程中，满足创始人的财富规划需求。」

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    Timah Partners 于2026年7月宣布了其在专业废物管理平台下的首宗收购。此次收购的财务条款和被收购公司的身份尚未披露。

    大华银行集团商业银行业务主管 Eric Lian 表示：「我们与 Timah Partners 的合伙业务将促进更强的韧性，支持本地优质企业的更新和持续增长。」

    兴业银行商业银行业务主管 Serena Hong 表示：「我们很高兴能与志同道合的融资伙伴一起支持这项创新融资，因为它将有助于巩固本地优质企业下一阶段的增长，并增强新加坡中小企业生态系统的长期韧性。」

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