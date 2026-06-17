Tong Seng Produce 提升能力，以满足新加坡日益增长的大米储备需求

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董事经理 Jerry Ng 表示，其旗舰大米品牌 SongHe 每年贡献超过20%的总收入。

董事经理 Jerry Ng 表示，Tong Seng 将其储备义务视为“一项重要责任”，这与其成为值得信赖的大米供应商的使命相符。 摄影：TAY CHU YI, BT

[新加坡] 新加坡严重依赖食品进口。因此，政府长期以来的食品安全举措，都旨在确保在短缺时期能够有充足的供应和稳定的价格。

其中一项策略便是1968年生效的大米储备计划 (Rice Stockpile Scheme)。该计划规定，所有大米私人进口商必须持有相当于其月度进口量两倍的库存缓冲。

以其旗舰大米品牌 SongHe 而闻名的 Tong Seng Produce 公司，在过去36年里，一直将其进口的大米贡献给国家库存。

公司董事经理 Jerry Ng 表示，这样做也面临着挑战。他指出，规定的储备量已从两年前的每售出一公斤大米储备2.5公斤，增加到如今的3.5公斤。

为应对更大的需求并履行其储备义务，这家本土食品批发公司正在升级其仓储能力。

Ng 在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示，Tong Seng 已投资于其仓储基础设施和技术，其中包括扩大存储容量和实施管理系统，以“提高库存可见度、效率和可追溯性”。

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他补充说，这些升级也将支持其商业运营。

他说，虽然储备大米没有直接的收入效益，但这符合公司“成为新加坡家庭值得信赖的大米供应商”的使命。

他补充道：“虽然维持国家库存会带来额外的成本和运营投入，但我们将其视为一项重要责任。”

家族企业

Tong Seng 由 Ng Aik Cheng 于1990年创立，如今由他的六个子女共同经营，其中包括 Jerry Ng，他们分别负责公司的不同业务部门。

Ally Ng 是公司的营销总监，Don Ng 担任业务发展总监，William Ng 负责仓储部门，而 Max Ng 则负责公司在柬埔寨的碾米厂运营。

最年轻的 Wilson Ng 负责管理出口市场部门。

从左至右：运营总监 William Ng、营销总监 Ally Ng、董事经理 Jerry Ng、执行董事 Max Ng 以及出口部经理 Wilson Ng。 摄影：TAY CHU YI, BT

他们的父亲最初是一家米行的销售员，负责向巴刹和迷你超市分销大米及干货。

Jerry Ng 说，在他的父亲获得大米进口许可证后，他便创立了 SongHe 品牌，并挨家挨户地销售泰國香米 (Thai Hom Mali rice)——一种保费类型的泰国茉莉香米。

与当时许多使用化学熏蒸法防止大米品质变差的进口商不同，老 Ng 选择了成本更高的冷藏设施来储存谷物。

如今，Tong Seng 在其新加坡仓库拥有10个冷藏设施，在泰国则有一个。

这家家族企业的产品从11个国家进口，包括越南、日本、缅甸、泰国和美国。

Jerry Ng 表示，自2024年以来，Tong Seng 的收入实现了5%的同比增长。其总收入中，约一半来自对超市和在线零售商的零售业务，另一半则来自酒店、中央厨房和餐饮企业。

Ng 表示，SongHe 是公司最畅销的产品，也是公司销售的从食用油到糖等70多个品牌之一。SongHe 对 Tong Seng 总收入的贡献超过20%。

除了 SongHe，Tong Seng 还销售多种大米，例如通常用于制作寿司的 Komachi 日本米，以及从越南进口的 Golden East Sun 茉莉香米。

2024年，Tong Seng 开始向巴巴多斯和太平洋岛屿市场出口大米。Ng 表示，公司也已开始向马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚和文莱进行大米转口贸易。

成为生产商，而不仅是贸易商

Ng 表示，随着第二代领导人掌舵，Tong Seng 的目标是成为主要的大米生产商，而不仅仅是这种主食的进口商和出口商。

2024年，Tong Seng 与其茉莉香米生产商（一家柬埔寨碾米厂）成立了一家合资企业，并将其供应业务垂直整合到公司业务中。

目前，该公司在柬埔寨与大约一千名农民合作，耕种着约2000公顷的土地。

Ng 说：“这正是我们的定位，因此我们不只是进口和销售。我们自己也在做制造业产业群。”

整合碾米厂的业务，意味着要直接与农民合作并签订合同。

他补充道：“改善农民的生计是我们计划的一部分。最终，当农民愿意为我们种植大米时，我们就能获得原材料进行生产、制造，并自主地为进口和再分销进行生产。”

通过将柬埔寨的碾米厂垂直整合到业务中，Tong Seng 旨在确保稳定的大米来源和储备供应的途径。 摄影：TAY CHU YI, BT

拓展产品线

为契合其“以每一粒米改善生活”的新使命，Tong Seng 于2025年5月推出了 SongHe Plus。

公司称，这是新加坡首款旨在提高消费者免疫力的强化香米。该产品通过将普通大米与多种植物源的营养素混合，可提供锌、叶酸、铁和纤维。

Ng 说：“我们希望生产更多强化米产品，以满足不同健康意识消费者的需求。”