The Business Times
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两位陆军战友对水果饮料制造商Doki Doki的“孤注一掷”

后疫情时代，公司专注发展自有品牌，营收增长八倍，并通过在越南建厂将产能提升至三倍。

Low Youjin

Low Youjin

Published Wed, Sep 30, 2026 · 11:00 AM
    • Doki Doki 联合创始人 Alex Goh（左）和 Bryan Low 在国民服役期间作为见习军官相识，至今已是二十多年的好友。
    • Doki Doki 联合创始人 Alex Goh（左）和 Bryan Low 在国民服役期间作为见习军官相识，至今已是二十多年的好友。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】在过去的二十多年里，Alex Goh 和 Bryan Low 总是互相鼓励，共同挑战艰巨的任务。

    两人在国民服役期间作为见习军官相识，此后成为挚友，后来又成了跑步和骑行的伙伴。他们的冒险经历之一，是在10天内完成了长达1100公里的中国单车背包旅行。

    Alex Goh（左）和 Bryan Low 在2015年进行1100公里的中国单车背包旅行期间摄于广东。为了这次冒险，他们只预订了往返机票。 照片来源：BRYAN LOW

    Low 说：“我们进行单车背包旅行时，只预订往返机票。”

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