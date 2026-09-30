两位陆军战友对水果饮料制造商Doki Doki的“孤注一掷”
后疫情时代，公司专注发展自有品牌，营收增长八倍，并通过在越南建厂将产能提升至三倍。
- Doki Doki 联合创始人 Alex Goh（左）和 Bryan Low 在国民服役期间作为见习军官相识，至今已是二十多年的好友。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》
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【新加坡】在过去的二十多年里，Alex Goh 和 Bryan Low 总是互相鼓励，共同挑战艰巨的任务。
两人在国民服役期间作为见习军官相识，此后成为挚友，后来又成了跑步和骑行的伙伴。他们的冒险经历之一，是在10天内完成了长达1100公里的中国单车背包旅行。
Low 说：“我们进行单车背包旅行时，只预订往返机票。”
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