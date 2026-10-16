新加坡全国雇主联合会任命Poon Hong Yuen为下一任总裁

资深公务员将接替Hao Shuo，后者将重返公共服务领域

新加坡全国雇主联合会总裁Hao Shuo（左）与将于12月1日接任总裁的Poon Hong Yuen。 照片：新加坡全国雇主联合会

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 新加坡全国雇主联合会 (SNEF) 宣布任命Poon Hong Yuen为其下一任总裁，接替任期两年的Hao Shuo。

新加坡全国雇主联合会于周五（10月16日）表示，Poon将于11月1日以候任总裁的身份加入，并于12月1日正式接任。

他目前担任数码发展与信息部的副常任秘书。他曾任人力部 (MOM) 副常任秘书（劳动力），以及前新加坡标新局 (Spring Singapore) 的局长。

新加坡全国雇主联合会会长Kuah Boon Wee表示，Poon的经验将使他能够胜任带领联合会应对技术和经济变革的重任。

他说道：“他的领导经验以及在劳动力政策、企业发展和数码经济方面的贡献将非常宝贵，这将有助于新加坡全国雇主联合会维护雇主利益、加强三方合作，并帮助企业利用新兴技术实现劳动力转型和可持续增长。”

Hao于2024年12月加入新加坡全国雇主联合会担任总裁，他即将离职并在公共服务领域担任新职务。新加坡全国雇主联合会未透露他的下一个职位。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

在加入新加坡全国雇主联合会之前，他是人力部的劳动力规划与政策司司长，负责监督劳动力规划、劳动力市场政策、外籍劳动力政策以及人力资源领域的发展。

在他的领导下，新加坡全国雇主联合会加强了其在政策、研究和通讯方面的能力，会员数量也增长至超过4000家企业会员，共计雇佣约90万名员工。

在过去两年中，超过700家雇主参与了由新加坡全国雇主联合会管理的工作场所和劳动力转型计划，惠及超过3200名员工。

Kuah表示，Hao还与人力部和全国职工总会 (National Trades Union Congress) 合作进行政策审查，包括对《雇佣法令》的审查以及关于年长员工就业的三方合作。