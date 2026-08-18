新加坡新业务守则：社交媒体平台须验证广告商身份

Facebook、Instagram和TikTok在2025年占诈骗案件总数的约30%

Facebook、Instagram和TikTok还必须阻止涉嫌与诈骗有关的广告在其平台上发布。 图片：海峡时报

【新加坡】Facebook、Instagram和TikTok很快将必须依据政府颁发的记录，验证其平台上的广告商身份。

他们还需屏蔽来自未经新加坡许可的金融服务公司的广告。这包括未经新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）或其他相关机构许可的广告商。

根据警方于8月18日宣布的针对此类平台的新《社交媒体服务业务守则》，这三家社交媒体平台必须在2027年1月31日前遵守这些新要求。

根据《网络犯罪危害法令》，不遵守规定将构成刑事犯罪，最高可被处以100万新元的罚款。

与此同时，Facebook、Instagram和TikTok在2025年占了诈骗案件总数的约30%。警方在一份声明中表示，这三个平台“对新加坡用户构成的诈骗风险最高”。值得注意的是，仅Facebook一家就在2025年占了本地诈骗案件总数的约18%。

警方表示：“社交媒体平台的一个主要问题是利用广告来锁定潜在受害者。”警方指出，这些平台通过其上发布的广告获利，因此必须确保广告内容不会导致犯罪行为的发生。

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Facebook、Instagram和TikTok还必须阻止涉嫌与诈骗有关的广告在其平台上发布。例如，平台必须检查广告是否包含隐藏真实网址或导向可疑内容的伪装URL链接。

这些社交媒体平台必须迅速移除在本地可访问的疑似诈骗广告，包括用户举报的广告。

这部新的《社交媒体业务守则》建立在《网络犯罪危害法令》下早前为在线通信服务和电子商务服务发布的现有业务守则的基础之上。

警方表示，自这两部业务守则于2024年6月26日生效后，2025年的在线服务诈骗案件数量较2024年下降了约37%。这表明上游的保障措施在增加诈骗分子锁定新加坡用户的难度方面发挥了重要作用。

然而，警方指出，诈骗分子已经调整策略，并正在利用即时通讯应用、在线广告和视频会议等在线平台上的新技术和功能。

数码发展及新闻部最近的一项调查显示，超过五分之四的新加坡居民（84%）报告称在网上遇到过有害内容。他们最常遇到的网络有害内容是与诈骗等非法活动相关的内容。

警方的网络犯罪危害法令办公室就这些风险与在线服务提供商进行了沟通，并随后制定了新的和增强版的业务守则，以应对网络危害。

除了《社交媒体业务守则》，警方还发布了新的《在线通讯与会议服务业务守则》。警方称，该守则适用于对新加坡用户构成最高诈骗风险的在线通讯与会议服务。

这些服务包括：WhatsApp、Telegram、WeChat、Apple iMessage、Apple FaceTime、Google Message和Google Meet。

到2027年1月31日，这些服务必须采取措施，增加陌生联系人与用户接触的难度，或提醒用户警惕陌生联系人带来的潜在诈骗风险。

例如，通讯服务必须要求用户在被陌生联系人添加到聊天群组或频道前，必须先征得其同意。

警方还更新了现有的《电子商务服务业务守则》，该守则适用于Carousell、Facebook Marketplace和Facebook商业页面。

电子商务平台在允许来自新设备或未识别设备的登录前，需要采取更强有力的措施。为保护用户免受网络诈骗广告的侵害，新的《社交媒体业务守则》中的广告保障措施，同样适用于增强版《电子商务业务守则》下的电子商务平台。《海峡时报》