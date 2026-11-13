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政府科技局：Microsoft服务中断影响部分新加坡政府系统，Singpass未受波及

Microsoft正在审查流量和受影响的基础设施，以寻找优化路由的方案

    • 政府科技局表示，紧急服务维持全面运作，公众仍可照常拨打995和999热线。
    • 政府科技局表示，紧急服务维持全面运作，公众仍可照常拨打995和999热线。 图片：《海峡时报》

    Calista Wong

    Published Fri, Nov 13, 2026 · 12:40 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】政府科技局表示，11月13日发生的Microsoft服务中断事件已影响部分新加坡政府系统。

    政府科技局发言人于11月13日答复询问时说，受影响的包括电子邮件服务，并补充说，该局正与Microsoft合作，以尽快恢复服务。

    发言人说，紧急服务维持全面运作，公众仍可照常拨打995和999热线。

    Singpass未受影响，公务员可继续使用Microsoft Teams进行内部沟通。

    发言人说：“有关电子服务的最新消息，请查阅相关机构的官方网站或社交媒体渠道。”

    “电子邮件服务中断可能会延迟对询问的回复。若有紧急事务，公众可通过其他渠道联系该机构，例如其呼叫中心。”

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    发言人补充说，一有最新消息，便会提供更多详情。

    Microsoft 365、Outlook、Teams及该公司的其他应用程序在全球范围内仍有数千名用户受到服务中断的影响。11月13日上午，新加坡用户在故障追踪网站Downdetector上报告了相关问题。

    随着服务中断时间的延长，Microsoft在其“服务健康状况”网页上表示，公司正在审查流量和受影响的基础设施，以寻找优化路由的方案。

    “我们一有消息就会立即分享更多信息。目前我们可以确认，没有迹象表明这是恶意活动的结果，”报告中写道。《海峡时报》

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