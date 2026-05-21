关于被美国指控价格勾结的新加坡航运资深人士 Teo Siong Seng，你需要了解几件事

Teo Siong Seng（也称 SS Teo）是美国司法部声明中点名的四家公司七名高管之一。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】美国司法部（DOJ）本周发布声明，指控全球四家最大的集装箱制造商在过去四年间串通操纵干货集装箱的价格。

这几家公司——China International Marine Containers、Singamas Container Holdings、Shanghai Universal Logistics Equipment 和 CXIC Group Containers——被指控在2019年至2024年间协同行动，削减集装箱产量。

美国司法部表示，这一涉嫌的串通行为导致标准集装箱价格飙升，并在2019冠状病毒疾病（Covid-19）大流行及随后的全球供应链危机期间，将这四家公司的利润推高了近百倍。

Singamas Container Holdings 的首席执行官 Teo Siong Seng（也称 SS Teo），是声明中点名的四家公司七名高管之一。

该公司在周三（5月20日）向香港交易所提交的一份文件中表示：“就此事而言，公司及 Teo 均未收到美国司法部的任何法律程序文件或其他法律文件。”

以下是关于 Teo 所担任的各项企业和领导职务的一些信息。

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早年经历

Teo 于1954年12月出生于新加坡，是已故亿万富翁 Chang Yun Chung（也称 Teo Woon Tiong）的儿子，后者于1967年创立了 Singamas 的母公司 Pacific International Lines（简称 PIL）。

Teo 于1979年毕业于格拉斯哥大学，获得造船学与海洋工程专业的一级荣誉学位。

他于1979年在 PIL 开始其航运生涯，并于1992年被任命为董事总经理。这家总部位于新加坡的公司目前是全球第12大集装箱船运营商。

Singamas 成立于1988年，并于1993年在香港交易所上市。Singamas 也曾于1994年起在新加坡交易所第二上市，直至2005年自愿退市。

在其上市初期，PIL 持有该公司51%的控股权。此后，该持股比例已降至50%以下，但 PIL 仍是控股股东。Teo 目前担任 PIL 的执行主席。

航运巨头

Teo 将 PIL 的集装箱航运业务从南亚扩展到中国、中东、东非、欧洲和北美，目前业务遍及100多个国家。

该公司拥有并运营一支由106艘船组成的船队，总运力为443,154个20英尺标准集装箱（TEU）。

在集装箱制造商中，Singamas 全球排名第四，年产能约为27万个 TEU。该公司还经营着五家专业生产工厂和八个集装箱堆场，均位于中国境内。

疫情救援

在2019冠状病毒疾病（Covid-19）大流行期间，PIL 于2020年通过一项备受瞩目的救援方案获得了 Temasek 旗下全资子公司 Heliconia Capital Management 的救助。

该方案包括一笔1.12亿美元的初始紧急信贷生命线，随后在流动性担忧下又追加了6亿美元的投资，最终使 Heliconia 成为 PIL 集团的大股东。

PIL 目前由首席执行官 Lars Kastrup 领导，该公司报告称，在运费下降的背景下，2025年净利润下降21.7%，至约10亿美元。

航运之外

除了经营其家族的航运帝国外，Teo 还担任新加坡工商联合总会的主席。

以该身份，他是新加坡经济坚韧专责小组 , 的成员，该小组旨在帮助企业和员工应对地缘政治转变、技术颠覆和关税不确定性。

他也是未来经济理事会的成员，该理事会汇集了政府部长、工会领袖和商界人士，共同重塑国家的经济和劳动力。

Teo 曾在2009年至2014年担任官委议员，并且是新加坡中华总商会的名誉会长。

他曾在新加坡企业发展局、新加坡船务公会、新加坡海事及港务管理局以及北京的中国海外交流协会担任职务。

他领导亚细安工商咨询理事会的新加坡分会，担任坦桑尼亚联合共和国驻新加坡名誉领事，非洲东南亚总商会的联合主席，以及新加坡国立大学（国大）的常务副校监。