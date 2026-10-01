新报业媒体宣布领导层与董事会变动，包括任命新任董事经理

【新加坡】新报业媒体（SPH Media）总裁 Chan Yeng Kit 将从周四（10月1日）起出任执行主席，承担更广泛的领导职责，并整合其现有职务。

该公司周四发布声明，宣布了即日生效的重大领导层和董事会变动。现年61岁的 Chan 将接替 Khaw Boon Wan，后者在担任新报业媒体信托（SPH Media Trust, SMT）和新报业媒体控股（SPH Media Holdings, SPHMH）主席五年后宣布退休。

现任新报业媒体副总裁 Kuek Yu Chuang 将晋升为董事经理。现年47岁的他将负责推动日常运营，并监督整个新报业媒体的业务，包括中短期计划和举措。

新报业媒体表示，他将继续负责公司的整体业绩和增长，并加入新报业媒体信托和新报业媒体控股的董事会。

为支持公司下一阶段的增长，新报业媒体控股董事会也将迎来新董事，以接替四名即将退休的董事。

新董事包括 Tata Consultancy Services 亚细安企业事务主管、前官委议员 Mohamed Irshad；NCS Group 首席人工智能官 Edward Chen；M Kapital Holdings 集团总裁 Kohe Hasan；以及教育总司长 Liew Wei Li。

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他们将与现有的外部董事会成员一同履职，包括 Egon Zehnder 高级合伙人 Elaine Yew、新加坡竞争与消费者委员会主席 Max Loh、资深银行家 Philip Lee 以及凯德投资（CapitaLand Investment）集团首席企业官 Quah Ley Hoon。Chan 和 Kuek 也是董事会成员。

即将退休的董事包括资深记者兼编辑 Patrick Daniel、通商中国主席兼前高级政务部长 Lee Yi Shyan、Allen & Gledhill 合伙人 Lim Mei，以及新加坡银行前总裁 Bahren Shaari。

Chan 感谢 Khaw 作为新报业媒体信托创始主席的领导，并指出他带领公司度过了一个非常关键的转型期。

他表示：“他以我所说的标志性务实精神指导了新报业控股。我知道我责任重大，但我感到欣慰的是，我将站在巨人的肩膀上继续前行。”

Khaw 于2021年5月被任命为新报业媒体信托主席。此前，上市公司新加坡报业控股（Singapore Press Holdings, SPH）进行了重组，将其媒体业务分拆为一家非营利的担保有限公司（company limited by guarantee, CLG）。

当时，新加坡报业控股以传统广告为资金来源的商业模式在数字颠覆的冲击下备受压力。此举有助于缓解其作为上市公司时所面临的短期盈利和股息压力。

Khaw 表示，在带领新报业媒体转型为担保有限公司后卸任，标志着他个人一个硕果累累的篇章的结束。

“在不断变化的媒体格局下，建立这个新基础充满挑战，但我得到了一个优秀的领导团队和新报业媒体全体员工的支持。”

这位73岁的前内阁部长补充道：“新报业媒体目前处于有利地位，我很高兴能将接力棒交给新任执行主席 Yeng Kit。他强大而周到的领导能力和战略敏锐度正是新报业媒体所需要的。”

他补充说，他相信在 Chan 的领导下，公司将成功地随着不断变化的媒体格局继续发展，满足受众的需求，最重要的是，履行其培养知情公民的关键角色。

Chan 也感谢了即将退休的董事会成员，他们帮助公司度过了变革时期，并主动提出卸任以促进董事会的更新换代。

他表示，新成员将为董事会的专业知识增添多样性，尤其是在对新报业媒体至关重要的两个领域。这两个领域分别是社区和青年领域，以及技术和人工智能领域。

他还向公司前身的历任主席、董事会成员、高级管理层和员工表示感谢。

他说：“我相信，每一代人都是在前辈为我们打下的基础和取得的成就之上再创辉煌。”

Chan 在2024年7月加入新报业媒体担任总裁之前，曾在公共部门、劳工运动和私营部门拥有丰富的职业生涯。他表示，新报业媒体远不止是一家报业公司。

新报业媒体拥有超过120个渠道，涵盖网站、应用程序、社交媒体、即时通讯平台、视频和播客，遍布新加坡人消费新闻和内容的各个数字空间。

新报业媒体旗下的刊物每周覆盖近九成的新加坡人，其新闻报道和创新能力也持续获得国际新闻媒体协会和世界报业和新闻出版商协会等国际组织的认可。

Chan 说：“我们的与众不同之处在于，我们是引以为傲的新加坡企业，拥有可追溯至1845年的信任传承，并且始终以新加坡人为核心。在转型过程中，我们将继续创作不仅能提供信息、丰富思想的内容，还能引发思考、激发对话，并触动新加坡人的心灵。”

Kuek 于2024年7月加入新报业媒体担任副总裁，他在政府和私营部门拥有超过20年的多元化经验。

谈及新角色，他表示：“媒体格局在不断演变。新报业控股需要继续以其值得信赖的新闻报道引领行业，并将这些编辑优势与快速发展的技术相结合。

“这将深化读者在新报业控股自有运营平台上的参与度，同时确保准确的新闻报道能够跨越生成式和代理式人工智能环境进行传播。” 海峡时报