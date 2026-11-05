SPH Media 推出主要新闻产品的多语言版本

此举通过人工智能翻译，让更多新加坡人能够阅读其旗下各新闻编辑部的内容

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[新加坡] SPH Media 正通过人工智能驱动的翻译，让更多新加坡人能够阅读其旗下各新闻编辑部的内容。此举将使读者能够发现更广泛的报道、见解和观点，而这些内容此前仅以其他语言提供。

SPH Media 在周四（11月5日）的一份声明中表示，该计划反映了这家全国性新闻机构的雄心，旨在拉近新加坡不同语言社群的距离。此举将使读者能够更好地了解他人如何看待世界、他们关心的问题，以及塑造其社群的观点。

该公司补充道，SPH 将逐步以新加坡的四种官方语言提供其主要新闻产品，让读者能够以他们偏好的语言阅读新闻报道。

通过这项计划，英文刊物如《商业时报》(The Business Times, 简称BT) 和《海峡时报》(The Straits Times, 简称ST) 已分别于2026年3月和10月28日推出其中文版。

以华文日报《联合早报》为首的本地母语刊物，也正在推出英文版。

《联合早报》英文版于周四在 SPH Media 大礼堂举行发布会，总统 Tharman Shanmugaratnam 担任主宾。

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SPH Media 表示，公司在人工智能翻译方面采取量身定制的方法，根据语言对、编辑要求和各刊物的需求来选择模型，从而能够利用不同技术的优势。

《海峡时报》和《商业时报》使用新加坡人工智能 (AI Singapore, 简称AISG) 的 SEA-LION 大型语言模型来实现翻译自动化，该模型专为处理东南亚语言和文化背景而设计。

SPH Media 表示，《联合早报》英文版使用前沿的人工智能翻译模型，并设有一组文稿编辑在发布前审查部分翻译内容，以确保其文化背景准确、表述清晰。

该新闻机构表示，其多语言计划是连接读者与记者原创报道的桥梁，同时保留了每份刊物独特的编辑定位、调查重点和专门的社群报道。

通过将这些报道和观点带给跨越语言障碍的读者，公司希望能为更广泛的受众开辟新视角，并促进对新加坡多元社群的更深层次理解和欣赏。

SPH Media 董事经理 Kuek Yu Chuang 说：“我们的每个新闻编辑部都带来了各自的专业知识、声音以及对其所服务社群的理解。我们希望更多人能从这些报道中受益，包括那些可能不熟悉报道原文语言的读者。”

“通过让更多报道能够跨语言阅读，我们希望帮助读者从不同角度看待问题，并更好地相互理解。在一个拥有不同语言和文化的国家，共享的故事能丰富多元文化的结构，将新加坡人紧密地联系在一起。”

SPH 英文、马来文、泰米尔文媒体集团总编辑 Wong Wei Kong 说：“《海峡时报》和《商业时报》就关乎新加坡人的课题提供深入报道和分析，内容涵盖国内发展以及影响区域和世界的重大事件。”

“将这些新闻内容以中文呈现，能让我们更广泛地分享知识和专业见解，以便更多读者能从我们记者的工作中受益，无论他们偏爱哪种阅读语言。”

Wong 补充说：“我们感谢 AISG 的合作，将这项计划付诸实现。他们在开发东南亚语言人工智能模型方面的专业知识，对于帮助我们普及新闻内容非常有价值，我们期待继续合作，以提高我们的翻译质量。”

SPH 华文媒体集团总编辑 Lee Huay Leng 说：“我们相信英文翻译可以帮助年轻读者发现并欣赏《联合早报》的新闻报道，包括那些可能还不太习惯阅读复杂中文文章的读者。”

“我们将此计划视为将华文新闻的价值带给更广泛受众的另一种方式，而非取代华文新闻本身。”

新加坡华族文化中心主席 Ng Siew Quan 表示，《联合早报》的英文版将让更广泛的读者群，包括非华族读者和不精通华文的读者，能够接触其内容，并了解它对华社的理解。

他告诉《海峡时报》：“通过这种渠道，这些读者将能更好地理解本地华社的情感，并可能因此受到激励，去提高自己的华文水平，或更多地了解他们感兴趣的本地中华文化。” 《海峡时报》