新加坡科技研究局启用扩建实验室，加速企业深度科技创企的规模化发展

此次升级是该机构深度科技企业孵化整体扩张计划的一部分

部长Tan See Leng表示，该设施能帮助初创企业缩短产品上市路径，并降低深度科技项目普遍较长的孕育期风险。 照片来源：新加坡科技研究局 (新科研)

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 新加坡科技研究局 (新科研) 于周三（9月23日）启用扩建的实验室空间。新设施将助力初创企业发展深度科技项目。

扩建后的实验室是这家公共研究机构深度科技企业孵化整体扩张计划的一部分。该计划“A*StartCentral 2.0”（简称A*SC 2.0）也于同日启动。

该设施位于纬壹科技城 ，面积从之前的10,000平方英尺扩大到现在的18,000平方英尺。

A*SC 2.0同时也是一个为企业提供指导和人脉资源的平台，旨在为企业提供从技术开发到商业化及增长的全方位综合性孵化支持。

出席A*SC 2.0启动仪式的贸工部长Tan See Leng表示：“将更强的技术开发和商业化能力汇集于一处，将有助于初创企业缩短其市场化路径，并降低深度科技项目普遍较长的孕育期所带来的风险。”

来自制药、餐饮和生物医药等领域的公司已开始利用这些实验室开发其项目。

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医疗科技公司Cartifuse便是其中一家入驻的初创企业，该公司正在为膝关节损伤和骨关节炎开发一种软骨再生技术。

该公司表示，与在外部实验室进行该项目相比，使用扩建设施中的设备将为其节省100万新元和一年的时间。

新科研创新与企业事务助理局长Irene Cheong说：“如今的创始人需要更专业的实验室环境、先进的原型制作和测试能力，以及更广泛的技术专才网络，来开发和验证日益复杂的技术。”

升级的设施

企业可利用更大的生命科学和化学设施，其面积已从之前仅有的4,000平方英尺开放式实验台空间，翻倍至8,000平方英尺，包括专用实验室套间和开放式实验台。

扩大的空间也有助于加强知识产权保护并降低交叉污染的风险。

工程车间也进行了扩建，以支持高级原型开发和预合规测试；而此前仅支持基础原型制作。

该车间设有一个射频屏蔽室，允许初创企业在现场进行预合规测试。这降低了外部测试带来的成本、复杂性和延迟。

初创企业还可以使用支持金属三维打印、金属激光切割和材料测试等功能的专用设备。

产业渠道

通过A*SC 2.0，在脱碳等领域发展业务的公司还可以使用新科研属下的化学、能源与环境可持续发展研究所的设施并利用其专业知识。

该研究所位于裕廊岛，提供能源和化工行业所需的技术测试、精炼和应用能力。

医疗保健领域的企业可以利用“Co11ab Novena”，这是新科研、李光前医学院和国立健保集团之间的一项合伙业务。它为企业提供了应用其生物科技、医疗科技和数字健康创新成果所需的临床专业知识、合作伙伴和测试平台机会。

该平台还提供如Envision Global等市场准入计划，以帮助企业接触国际客户、供应商、监管机构和资本。

在过去十年中，A*SC已支持超过100家初创企业，它们总共筹集了超过16亿新元的资金，并创造了超过1800个就业岗位。

Tan博士表示：“这些国际化努力，结合A*SC 2.0的能力，确保了新加坡的初创企业能够向全球拓展，从而最大限度地发挥其本土研发技术的影响力。”