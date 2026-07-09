超市与迷你市场连锁店 Hao Mart 面临第五起高等法庭诉讼
在截至2025年3月31日的财政年度中，该公司录得4960万新元的亏损
- Hao Mart 正面临亏损扩大和门店网络萎缩的困境。 图片来源：海峡时报
本文由AI辅助翻译
【新加坡】超市与迷你市场连锁店 Hao Mart 正面临第五起高等法庭诉讼，头发和头皮护理公司 Bio Organicare Scalp 因一起法庭记录所称的业主与租户纠纷而起诉该零售商。
此案已定于7月16日进行案件审前会议。根据法庭审讯表，百货公司运营商 OG 在诉讼程序中被列为第三方。审讯表并未说明 OG 涉案的原因。
根据《海峡时报》所查阅、由 Bio Organicare Scalp 律师提交的诉状，该公司于2024年11月与 Hao Mart 签订了一份为期三年的租赁协议，租用 Taste Orchard #04-12 的铺位。该公司于2025年1月左右开始在此处经营美发沙龙。
诉状中称，在 Hao Mart 通知其业主 OG 已终止主租约后，Bio Organicare Scalp 将其美发沙龙从 Taste Orchard 迁至 Plaza Singapura，并因此向 Hao Mart 索赔据称产生的186,666.61新元搬迁费用。
该公司还要求 Hao Mart 退还在2024年11月签订租赁协议后支付的29,614.10新元保证金，赔偿其为 Plaza Singapura 新租约支付的2128新元印花税，以及利润损失和额外租金的损害赔偿，后两项金额将由法庭评估。
在 Bio Organicare Scalp 从2025年1月11日至12月31日的 Instagram 帖子中，该公司将其 Taste Orchard 分店列为其四家分店之一。
然而，从2026年1月1日起，该地址被移除，取而代之的是一则说明，称其乌节路分店将于当年第一季度搬迁。
另外四起诉讼包括：OG 就 Taste Orchard 租约对 Hao Mart 提起的诉讼；Hao Mart 及其创始人 Tan Kim Yong 与其妻子对 OG 及其一名律师提起的诉讼；美容院运营商 Belovie 因指控 Hao Mart 违约而提起的诉讼；以及 Hao Mart 就 Taste Orchard 铺位租赁事宜对 PropNex Realty 及其一名经纪人提起的诉讼。
Hao Mart 近来也面临着亏损扩大和门店网络萎缩的困境。这家本土连锁企业在截至2025年3月31日的财政年度中录得4960万新元的亏损。这一亏损额高于前一年的3280万新元，以及再前一年的2320万新元。
《海峡时报》调查发现，截至3月30日，Hao Mart 仅有七家分店仍在营业。然而，截至7月8日，其官方网站上仍列出了20个门店地址。
根据《海峡时报》于7月8日查阅的新加坡会计与企业管制局的记录，Bio Organicare Scalp 成立于2018年10月，其主要业务活动被列为美发沙龙/理发店。
根据法庭审讯表，在最新的诉讼程序中，Hao Mart 的代理律师是 Vita Law，Bio Organicare Scalp 的代理律师是 Nine Yards Chambers。本案的第三方 OG 则由 Dentons Rodyk & Davidson 代理。海峡时报
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