科技主管押注明确“北极星”与“深度关怀”，推动谷歌亚太区解决方案

这家美国科技公司近期扩大了与新加坡的合伙业务，将合作范围延伸至健康与生命科学领域。

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谷歌新加坡董事总经理 Ben King 表示：“我们真心希望成为一个国家发展进程中的一部分。” 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

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