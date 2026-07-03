科技主管押注明确“北极星”与“深度关怀”，推动谷歌亚太区解决方案
这家美国科技公司近期扩大了与新加坡的合伙业务，将合作范围延伸至健康与生命科学领域。
- 谷歌新加坡董事总经理 Ben King 表示：“我们真心希望成为一个国家发展进程中的一部分。” 照片：TAY CHU YI，《商业时报》
本文由AI辅助翻译
塑造当今领导者的策略与故事
【新加坡】谷歌新加坡董事总经理目前关注的重点项目之一，是与该国政府建立合伙业务，为政府的科技雄心和战略提供解决方案。
最初的合伙业务名为“技能点燃计划”（Skills Ignition），这项举措旨在为新加坡居民提供数码和人工智能技能，以帮助他们发展职业或寻找工作。近期，谷歌扩大了与新加坡政府的合伙业务，将合作范围延伸至健康与生命科学领域。
这些合伙业务对谷歌和新加坡政府来说，可以说是互惠互利的。新加坡制定了国家人工智能战略，旨在鼓励居民尽可能采纳和应用人工智能应用程序，以确保其经济保持竞争力，而该战略下的部分举措就使用了谷歌的人工智能应用程序和工具。
TRENDING NOW
Lamborghini-driving boss of Eminent Frog Porridge charged with S$3.8 million tax evasion, money laundering
Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan
Palm oil stocks set to surge as Indonesia said to be scaling back export overhaul: analysts
Soon Su Lin to step down as Frasers Property Singapore CEO; Tan Wee Hsien named successor