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科技主管押注明确“北极星”与“深度关怀”，推动谷歌亚太区解决方案

这家美国科技公司近期扩大了与新加坡的合伙业务，将合作范围延伸至健康与生命科学领域。

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Lionel Lim

Lionel Lim

Published Fri, Jul 3, 2026 · 11:00 AM
    • 谷歌新加坡董事总经理 Ben King 表示：“我们真心希望成为一个国家发展进程中的一部分。”
    • 谷歌新加坡董事总经理 Ben King 表示：“我们真心希望成为一个国家发展进程中的一部分。” 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    塑造当今领导者的策略与故事

    【新加坡】谷歌新加坡董事总经理目前关注的重点项目之一，是与该国政府建立合伙业务，为政府的科技雄心和战略提供解决方案。

    最初的合伙业务名为“技能点燃计划”（Skills Ignition），这项举措旨在为新加坡居民提供数码和人工智能技能，以帮助他们发展职业或寻找工作。近期，谷歌扩大了与新加坡政府的合伙业务，将合作范围延伸至健康与生命科学领域。

    这些合伙业务对谷歌和新加坡政府来说，可以说是互惠互利的。新加坡制定了国家人工智能战略，旨在鼓励居民尽可能采纳和应用人工智能应用程序，以确保其经济保持竞争力，而该战略下的部分举措就使用了谷歌的人工智能应用程序和工具。

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