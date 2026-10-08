淡马锡投资的英国工业人工智能公司PhysicsX在新加坡设立亚太区中心
公司计划将目前20人的新加坡团队规模扩大至超过100名员工
- PhysicsX首席执行官兼联合创始人Jacomo Corbo表示，新加坡汇集了先进的产业、深厚的技术人才和长期资本。 照片来源：PHYSICSX
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】英国人工智能公司PhysicsX已在新加坡设立其亚太区中心。该公司开发的软件可模拟工业设计和制造业产业群流程。
公司计划在未来三年内将本地团队扩大至超过100人，并已同新加坡科技研究局 (新科研) 签署了一项为期五年、价值4000万新元的合伙业务协议。
该中心于周四（10月8日）宣布成立，是在新加坡经济发展局 (经发局) 的支持下设立的。在此之前，PhysicsX于6月完成了一轮3亿美元的C轮融资，该轮融资由国家投资公司淡马锡 (Temasek Holdings) 领投。
PhysicsX目前在新加坡已有20名员工，并计划招聘前线部署工程师、物理人工智能研究员和模拟工程师。
根据与新科研的合伙业务协议，双方将投入4000万新元，用于开发人工智能驱动的工程模拟工具，以应对复杂的设计和制造业产业群挑战。
工作将涵盖海事工程、先进制造业、半导体制造和生物技术领域。
新科研科学与工程研究理事会助理总裁Lim Keng Hui表示，这项合伙业务反映了该机构致力于构建更强的人工智能能力，并将其应用于解决实际工程问题的决心。
此外，PhysicsX正在与岸外与海事工程集团 胜科海事 (Seatrium) 合作，以加快开发周期并支持更快速的设计决策。
胜科海事数码高级副总裁Lee Wey Lii表示，这家主板上市公司看到了将该技术扩展到其整个业务范围的机会——从工程、采购和施工交付，到产品开发和全生命周期服务。
PhysicsX首席执行官兼联合创始人Jacomo Corbo说：“未来十年，人工智能一些最重要的应用将出现在物理世界，帮助我们设计更好的飞机、芯片、能源系统、车辆和工业基础设施。”
他补充道：“新加坡是构建这一未来的非凡之地。它汇集了世界一流的先进产业、深厚的技术人才、卓越的研究实力、长期资本，以及一个对人工智能有明确雄心壮志的政府。”
Corbo表示，在新加坡设立公司的亚太区中心“能让我们的技术和人才更贴近那些正在塑造该地区工业未来的组织”。
经发局局长Jermaine Loy表示，新加坡能为PhysicsX提供所需的工程专业知识、研究实力和行业合作关系，助其业务扩展至亚洲乃至更广阔的地区。
PhysicsX还计划与本地大学合作开展人才计划，包括可能为博士生提供支持。
淡马锡自2025年以来一直是PhysicsX的投资者。它帮助该公司制定了区域战略，并介绍了潜在的合作伙伴，例如其投资组合公司胜科海事。
PhysicsX的总部位于英国，在伦敦和纽约也设有办事处。
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