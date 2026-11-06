因UST崩盘事件 Terraform Labs与Do Kwon被勒令向投资者赔偿至少130万美元
他们须赔偿那些因其承认的欺诈性承诺而购买TerraUSD的投资者
- 已倒闭的加密货币公司Terraform Labs的联合创始人Do Kwon，因欺诈投资者在美国被判处15年监禁。 照片：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】已倒闭的加密货币公司Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon被勒令向因2022年稳定币TerraUSD崩盘事件而蒙受损失的投资者赔偿约130万美元。
根据新加坡国际商业法庭（SICC）于周三（11月4日）发布的一项裁决，国际法官Anselmo Reyes判令被告向31名投资者支付该笔赔偿金。
该裁决涵盖了代表275名索赔人的集体诉讼中的第三轮28名投资者。裁决还解决了第二轮中三名索赔人的损害赔偿问题。
在第三轮的28名索赔人中，有27人共计获赔约98.6万美元。第28名索赔人David Francis Egan的赔偿金额尚未确定。法庭要求双方就具体数额达成协议，若无法达成协议，则需在14天内各自提交赔偿金额方案。
三名第二轮索赔人共计获赔26万9898美元。
被告——Terraform Labs、Do Kwon及Luna Foundation Guard——已承认他们关于UST稳定性、其与美元挂钩机制以及其Anchor储蓄产品安全性的声明是虚假和欺诈性的。
争议点在于每位投资者是否依赖了这些声明，以及各自的损失金额。
法官Reyes认定，所有28名投资者都依赖了至少一项虚假声明，包括UST将通过算法始终维持其1美元的挂钩，以及其Anchor储蓄产品保证投资者本金安全。
截止日期
赔偿金通常仅限于截至世界标准时间（UTC）2022年5月12日凌晨12点01分的损失。法官Reyes表示，到那时，UST已连续四天未能维持其挂钩汇率，导致被告的声明失去了任何可信赖的实质内容。
他补充说，那些希望反弹而继续持有的投资者，并非依赖于这些声明。损失的计算采用了每枚UST代币0.60485美元的截止价格，该价格由上诉庭于3月设定。
此次裁决中最大一笔赔偿金42万2722.52美元判给了Litvin Nikita Sergeevich，他索赔的金额为45万3410.54美元。
他的截止日期被延长，因为他当时正在旅行，没有携带访问部分代币所需的硬件钱包，而其他代币则被锁定在一个分阶段释放的平台上。
投资者Thomas Yuan Fang获赔15万7186.90美元，而其索赔金额为29万3760.47美元。
最小的赔偿金额为2229.58美元。
另外两名索赔人也获得了较晚的截止日期：一名是因为他外出时未携带硬件钱包，另一名则是因为她在公路旅行期间无法上网。
有三名索赔人的截止日期被提前至2022年5月11日，因为他们出售了大部分持仓——法庭认为此举与继续相信被告声明的行为不符。
法庭还认为，仅仅依赖Anchor“本金保证”的声明也足以支持索赔，因为保护本金意味着UST本身是稳定的。
不因精神困扰提供额外赔偿
因情绪困扰而提出的加重赔偿金索求被驳回，其中包括Christian Denk、Mike Olech和Laura Jane Hewitt的索赔，理由是缺乏能将其健康状况与损失联系起来的医学证据。
年利率5.33%的利息将从每位索赔人的截止时间开始计算，并从判决之日起计至付款之日。
法庭驳回了被告的论点，即Mareva资产冻结令的保证金或Terraform在美国的第11章破产清算计划的限制，应阻止利息的累积。
对于第二轮诉讼，法庭在将原告寻求的190万新元诉讼费削减20%后，判决了约150万新元的费用。法庭给出的理由是记录披露延迟，以及在截止日期争议上花费了大量时间而这些争议大部分未获支持。
第三轮诉讼的费用将稍后决定。
此案是新加坡国际商业法庭审理的首例集体诉讼。上诉庭于3月对第一轮诉讼作出裁决，6月的第二轮诉讼则为40名投资者带来了超过300万美元的赔偿。
Kwon因欺诈投资者在美国被判处15年监禁。
来自Drew & Napier律师事务所的律师Mahesh Rai、Jonathan Yong、Samuel Soo和Daniel Loh代表索赔方。
来自WongPartnership律师事务所的律师Tan Chee Meng、Paul Loy、Samuel Navindran、Adelle Yii和Lee Jiayi代表Terraform和Luna Foundation Group。
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