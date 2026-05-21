丰田将于2026年第三季度在新加坡推出首款主流电动汽车

Urban Cruiser将采用A组拥车证；另一款SUV BZ4X Touring也将上市

丰田正在通过（从左至右）BZ4X Touring和Urban Cruiser扩大其电动车型阵容。 照片：DERRYN WONG, 《商业时报》

【新加坡】丰田在新加坡预展了两款全新电动车型，其中包括其首款面向主流汽车拥车证（COE）类别的纯电动车型。

在周四（5月21日）于滨海湾金沙举行的发布会上，这家日本主流汽车制造商展示了Urban Cruiser和BZ4X Touring。两款均为运动型多功能车（SUV）。

这两款车预计将于今年第三季度上市销售。其定价和具体细节尚待公布。

在今年早些时候于新加坡推出其首款电动汽车BZ4X后，丰田正通过这两款车型扩大其电动车型阵容。

丰田首款主流电动汽车

Urban Cruiser车长4.3米，是一款小型SUV，与比亚迪Atto 2等车型竞争。作为一款使用A组拥车证的紧凑型轿车，它将成为该品牌在新加坡的首款主流电动汽车。

在海外市场，该车提供49千瓦时或61千瓦时的电池组选项，续航里程分别可达344公里和426公里。

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于2026年早些时候推出的纯电动BZ4X是一款中型SUV，包含B组拥车证的价格为21万9888新元。

BZ4X Touring是BZ4X的更大版本。这款车长4.8米的中型SUV，后备箱空间比其较小版本大40%，达到619升。

这两款车的首次亮相是Borneo Motors举办的为期四天的“Connected In Mobility”活动的一部分，该活动在滨海湾金沙举行，将持续至周日。

Borneo Motors董事经理Ng Khee Siong表示，此次新车发布是丰田“多路径”战略的一部分，旨在为客户提供从传统燃油车、油电混合动力车到电动汽车等多种动力系统的选择。

Borneo Motors董事经理Ng Khee Siong表示，丰田正在推行“多路径”方针，为客户提供一系列适合其出行需求的汽车。 照片：DERRYN WONG, 《商业时报》

他在发布会上告诉《商业时报》：“我们的理念是创建一个多路径解决方案，无论何种动力系统，我们都为消费者提供不同类型的汽车，为他们提供最适合自身出行需求的解决方案。”

他以将在今年晚些时候登陆新加坡市场的Lexus ES轿车为例。该车型将提供油电混合动力版和纯电动版。

区域市场推进

丰田的区域电动汽车业务扩张仍处于早期阶段。BZ4X已在包括泰国和马来西亚在内的多个亚太市场推出；Urban Cruiser则在印度尼西亚、菲律宾和马来西亚销售。

丰田和其他日本汽车制造商正在该地区逐步增加其电动汽车产品，以应对来自以电动汽车为中心的中国制造商的挑战。

在一月份的新加坡车展上，此前缺乏电动汽车产品的日本品牌——Toyota、Honda、Mazda、Suzuki和Subaru——都宣布将在新加坡销售纯电动车型。

2026年前三个月的新加坡汽车注册数据显示，包括BMW、Mercedes-Benz、Nissan和Honda在内的传统汽车制造商正在被中国品牌抢占市场份额。

Toyota是少数销量增长的日本制造商之一，尽管在总注册量上仍次于中国的比亚迪（BYD）。