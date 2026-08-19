跨境商业纠纷日益复杂棘手

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在2026年新加坡调解周举行前夕，法律专家解析这一转变的背后动因，以及新加坡的争议解决生态系统将如何提供帮助。

2026年新加坡调解周以“永恒原则，适时之策：在瞬息万变的世界中建立信任”为主题，将于8月24日至28日举行。 照片来源：律政部

当多年的信任因同一份文件产生两种不同说法而破裂时，会发生什么？

在新加坡法院审理的一起案件中，一段商业关系因一场围绕新加坡控股架构及所支付的巨额款项的纠纷而恶化。

当时双方仍彼此高度信任，相关安排基本上是由他们自行记录成文的。

但为该高管代理的Zenbridge Law董事Ng Sook Zhen表示，这些文件“是在不同语言环境下协商的，双方并不总是使用相同的法律词汇”。

案件涉及的实体和个人遍布亚洲多个司法管辖区，并在海外同时进行平行诉讼。该案仍在审理中，Ng表示她只能概括地谈论此案。

Ng表示，这类复杂情况正成为亚洲跨境纠纷的常态。

这一议题将成为2026年新加坡调解周（SC Week）的焦点。该活动由律政部（MinLaw）主办，将于8月24日至28日举行，主题为“永恒原则，适时之策：在瞬息万变的世界中建立信任”。

新加坡调解周将在新加坡香格里拉大酒店、吉门营房和滨海湾金沙等多个地点举行。

跨境争端中的新分歧 法律专家表示，三大趋势正在重塑跨境商业纠纷。

信任的事业

新加坡调解周始于2019年，当时旨在促进经调解达成的和解协议的跨境执行的国际条约——《新加坡调解公约》开放供签署。（见下文方框）

此后，该活动已发展成为一个汇集法律、商业和政策界人士的更广泛论坛。去年，新加坡调解周在60场合作伙伴及相关活动中吸引了超过5600人次参与。

律政部发展事务副常任秘书Charlene Chang指出，今年的论坛还纪念了两个重要的法律里程碑：

新加坡法律制度200周年（SGLaw200） ，纪念新加坡法律体系奠基200周年；以及

，纪念新加坡法律体系奠基200周年；以及 联合国国际贸易法委员会（UNCITRAL）成立60周年，该委员会制定了协调各国贸易法和解决跨境纠纷的标准。

Charlene Chang说，随着人工智能和地缘政治的不确定性重塑全球商业和纠纷类型，“支撑有效争议解决的价值观——公平、公正、正当程序、诚信和法治——是永恒的，并且比以往任何时候都更加重要。”

她补充说：“法治是（新加坡）法律基石的根基所在。”

新加坡的跨境争议解决生态系统包括：

新加坡国际仲裁中心（SIAC） ，一个国际公认的机构，为世界各地的当事方提供仲裁服务——即任命一个中立的第三方来解决争议；

，一个国际公认的机构，为世界各地的当事方提供仲裁服务——即任命一个中立的第三方来解决争议； 新加坡国际商事法庭（SICC） ，隶属于新加坡最高法院，旨在处理跨国商业纠纷；以及

，隶属于新加坡最高法院，旨在处理跨国商业纠纷；以及 新加坡国际调解中心（SIMC），通过调解、能力建设和思想领导力来促进争议解决。

Charlene Chang表示，这些机构共同为在新加坡运营的企业提供了“强大的信心，相信（当纠纷发生时）会有一条公平、高效、透明和值得信赖的解决途径”。

律政部发展事务副常任秘书Charlene Chang表示：“法治是（新加坡）法律基石的根基所在。” 照片来源：律政部

政策与实践相结合

新加坡调解周的重点活动是由律政部和联合国国际贸易法委员会（UNCITRAL）联合举办的联合国国际贸易法委员会学院活动。该学院的会议专为来自法律、商业和政府部门的国际领袖设计。

其议程包括一个关于调解和《新加坡调解公约》（SCM）的政府能力建设研讨会，并设有政府官员专属场次。

法律执业者Ng已参加过三届以上的新加坡调解周，联合国国际贸易法委员会学院的会议是她最期待的活动之一。

Ng指出，多年来，该活动与商界的相关性日益增强。她说：“（现在的）对话不再仅仅是关于法学理论，而是关于总法律顾问和商界领袖的实际需求。”

Herbert Smith Freehills Kramer新加坡管理合伙人兼东南亚争议解决主管Gitta Satryani参加了2025年新加坡调解周。她说：“我发现尤其宝贵的是，这些对话既关乎商业现实，也关乎法律发展。”

Satryani补充说，“许多真正的价值发生在正式议程之外”，她指的是在场边的交流，“在那里，人脉得以建立，想法得以检验，未来的合作也初见雏形”。

新加坡国际调解中心（SIMC）首席执行官Chuan Wee Meng表示，新加坡调解周为该组织提供了一个“重要平台”，使其国际调解员团队能够与争议解决服务的用户建立联系，交流最佳实践，并加强与海内外机构的合作。

Chuan补充说，自2019年以来，新加坡国际调解中心一直是新加坡调解周的合作伙伴组织，这促成了一些具体的举措。

在2023年和2024年，新加坡国际调解中心与来自中国、印度、印度尼西亚、日本、土耳其和越南的替代性争议解决机构及协会签署了推广调解的合作协议。今年，该中心与英联邦秘书处签署了协议，后者是一个由56个国家组成的自愿性协会，其前身是大英帝国。

跨境执行 《新加坡调解公约》（SCM）为援用和执行经调解达成的国际和解协议提供了一个统一的框架。 这项具有里程碑意义的国际条约于2018年由联合国大会通过，2019年在新加坡开放供签署。截至2026年8月，该公约已有60个签署方和23个缔约方。 在调解中，由一个中立的第三方协助争议各方协商达成和解。 在《新加坡调解公约》出台之前，如果一方违反了经调解达成的和解协议，另一方必须在当地法院重新提起违约诉讼。该公约使争议各方能够便捷地在跨境情况下执行和援用和解协议。 律政部发展事务副常任秘书Charlene Chang表示，《新加坡调解公约》为企业提供了“更大的确定性，确保调解结果可以跨境执行”。她补充说，这有助于增强全球商业信心。 Expand

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