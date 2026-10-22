因烟霾问题遭新交所质询后，TSH Resources报告其种植园边界内出现274个热点

该公司表示，这些热点位于其直接管理区域外的社区飞地内

根据TSH Resources的2025年年度报告，该公司在加里曼丹和苏门答腊经营着36,000公顷的种植区。 图片来源：纽约时报

[新加坡] 种植园公司 TSH Resources 表示，从1月1日到周三（10月21日），在其位于印度尼西亚的种植园边界内共检测到274个热点，但坚称所有火灾均未发生在其种植区或运营区内。

这家在马来西亚交易所 (Bursa Malaysia) 主要上市并在新加坡交易所 (Singapore Exchange, 简称新交所) 第二上市的马来西亚集团表示，所有热点都位于公司直接管理区域外的社区飞地内。 该集团在向马来西亚交易所和新交所提交的文件中表示：“集团的现场团队已经响应并扑灭了这些火灾，并就这些事件向警方报案。”

该公司于周四披露的信息，是为了回应新加坡交易所监管公司 (SGX Regulation, 简称新交所监管公司) 关于印度尼西亚森林和泥炭地火灾的质询，这些火灾已导致影响整个区域的跨境烟霾。

根据其2025年年度报告，该公司在加里曼丹和苏门答腊经营着36,000公顷的种植区。

该公司还披露，8月17日其子公司 Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) 的一处区域内发生了一起火灾。

该公司表示，火灾源于BCAP运营区外的一个社区飞地，并于同日被扑灭。BCAP随后向警方报案，并继续与相关当局合作。

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此外，TSH表示，其于9月1日收到其客户之一 Apical Group 可持续发展部门的询问，事关另一家子公司 Farinda Bersaudara 的热点问题。

TSH表示，该事件发生在其运营区外的一个社区飞地内，植物油加工商 Apical 对其解释表示满意。

TSH补充说，公司未收到环境当局就近期烟霾问题发出的任何其他正式询问或通知。该公司表示，其在印度尼西亚特许经营区内的运营和活动并未造成跨境烟霾。 TSH 是回应新交所监管公司关于其运营及与印尼火灾可能关联的质询的八家在新加坡上市的农业综合企业之一。

其他公司包括 金光农业资源 (Golden Agri-Resources) 、 丰益农业 (Bumitama Agri) 、 第一资源 (First Resources) 、 丰益国际 (Wilmar International) 、 金光农业 (Kencana Agri) 、 印多福农业资源 (Indofood Agri Resources) 和 奥兰集团 (Olam Group) 。

TSH表示，自2009年5月以来，公司一直实行“零燃烧”政策，禁止在土地整理、新种植和再种植活动中使用火。该政策同样适用于其承包商和供应商。

该公司补充说，自2015年底以来，未在泥炭地上进行任何新的种植。

为监控火灾风险，该公司使用基于卫星的监测系统来探测热点、土地清理和可能的侵占行为。

TSH表示，公司拥有123座火情瞭望塔、11架无人机和28支由425名消防员组成的消防队。公司每年平均花费200万令吉（约合62.55万新元）用于防火、监控和应急措施。

在审查加剧的情况下，TSH继续回购自家股份。在周四的另一份文件中，该公司披露又回购了25万股，耗资约286,577令吉。

此次回购使其累计库存股达到约6560万股，相当于其已发行股份总数的约5.1%。

9月份，TSH披露其持股90%的间接印尼子公司因在法定批准的种植区外进行土地种植而被罚款约4200万令吉。《海峡时报》