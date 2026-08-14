美国将新加坡等40个经济体列入中国“影子转运网络”名单

【新加坡】总统唐纳德·特朗普政府于8月13日表示，新加坡及其他数十个经济体面临被中国出口商利用以规避美国关税的风险。

白宫发布的一份题为《大规模转运骗局》的报告，揭示了中国商品通过隐瞒真实原产地，途经关税较低的中间国进行转运的模式。

报告还称，美国政府将采取包括启用由人工智能驱动的“侦探边境”系统在内的多项措施，以协助打击非法转运行为。

报告称：“向世界传达的信息很简单。无法追踪的非法转运时代已经结束。”

该报告未说明将立即采取何种行动。2025年8月，美国宣布对经查实为逃避关税而非法转运的商品，额外征收40%的关税。

报告援引政府和私营部门的研究估算，逃避关税的转运行为可能已导致美国损失了400亿美元（约合512亿新元）至3030亿美元不等的关税收入。

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白宫的报告称：“现有数据显示，在2018年加征关税后，美国的进口来源地出现了大幅重新分配。随着中国在美国商品进口中的直接份额下降，被认定的转运国家所供应的合计份额则有所增加。”

报告补充说，这40个关税较低的经济体已成为一个新的规避体系的启动平台和枢纽，即“产品主要在中国制造，在海外稍作加工，然后以新身份出口到美国”。

但这种关联并不能证明所有被转移的中国贸易都是通过非法转运完成的。

“部分转移反映了生产、投资和采购方面的合法变化。然而，这两个趋势出现的时间、规模和方向，为进一步调查关税商品在多大程度上被转道第三国提供了依据。”

报告将包括新加坡在内的40个被认定参与“影子转运网络”的经济体分为三个梯队。

第一梯队经济体包括加拿大、欧盟、印度、以色列、日本和台湾，被描述为主要的对美出口平台，其转运风险存在于广泛的合法贸易流之中。

第二梯队经济体与中国有显著的经济一体化，包括巴西、印度尼西亚、马来西亚、泰国、土耳其和越南。

白宫将新加坡列为第三梯队，报告称该梯队由“小型的、机会主义的中国目标”组成。其他第三梯队成员包括柬埔寨、老挝、缅甸和菲律宾。

“这些是规模较小的经济体，其非法转运的绝对量较低，但具有特定的薄弱环节优势——包括低成本劳动力、自由区、港口或边境准入、保税仓储、利基市场组装能力、对美优惠准入或有限的海关执法能力——这使它们成为与中国相关的转运活动具有吸引力的机会主义目标。”

报告还指出，与中国有关联的出口商可能会利用这些司法管辖区进行有限的生产活动和物流侧路转运。

报告警告这40个经济体，随着其本地出口部门和运输网络越来越依赖中国的投入、物流和资本，“北京方面可能会在保留间接进入美国市场的同时，获得额外的商业和地缘政治影响力”。

《海峡时报》已就白宫的报告向新加坡贸易与工业部寻求置评。

新加坡过去曾多次表示，它严肃对待贸易合规问题。

新加坡关税局 (关税局) 在2025年9月回应媒体询问时表示：“新加坡管理转运的法律和监管框架符合国际最佳实践和规则，包括世界海关组织的规则，并旨在通过提高企业的透明度和可预测性来促进贸易。”

该机构补充说，在新加坡，转运是指货物从来源地经由新加坡运往目的地，途中涉及从一种运输工具转换到另一种运输工具。

“转运的货物并非原产于新加坡，也不用于国内流通或储存。这些货物经由新加坡转运并不会改变其原产国（即它们不能被重新标记为原产于新加坡）。”

关税局表示，通过新加坡转运货物的公司必须完全遵守新加坡的法律法规，并补充说，该机构与国际同行密切合作，以侦查并对通过本国进口、出口或转运的非法货物采取行动。

该报告是特朗普政府在2026年初一项法院裁决削弱了其关税制度后，为重建该制度所做努力的一部分。

今年7月，在白宫指控新加坡及其他数十个经济体未能采纳并有效执行对强迫劳动生产商品的贸易禁令后，美国对这些经济体征收了12.5%的新税，涵盖了新加坡对美本地出口约三分之一的商品。海峡时报